Eva Isanta revela en 'Top Chef' que sufre turofobia: "Tengo que taparme directamente la nariz"

Eva Isanta (Ceuta, 1971) es una popular actriz conocida por su participación en las series de televisión 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Fuera de la actuación, la intérprete había colaborado en programas como 'Got Talent' y ahora, en la nueva edición de 'Top Chef: Dulces y Famosos'.

La actriz se ha convertido en la segunda expulsada del concurso: "Me parece justo", reconocía. "Me quedo con lo bueno. Es una experiencia fantástica. Lo he disfrutado mucho, he pasado por un carrusel de sabores", explicaba ante las cámaras.

No obstante, su participación en el concurso ha sido más breve de lo esperado. Durante su paso por el programa, el mayor impedimento de Isanta ha sido una fobia al queso que sufre en su vida cotidiana.

"Yo el queso no puedo ni verlo. Soy una cosa que se llama turofóbica. Turofobia es miedo al queso y es una limitación. Una pena", reconocía ante la audiencia. De hecho, la actriz asegura que tiene que taparse la nariz para poder soportar el olor de este alimento.

"Tengo que taparme directamente la nariz", afirmaba. En este caso, los concursantes debían cocinar con queso para superar la prueba de eliminación, cuando Isanta comenzó a hacer gestos, mostrando su dificultad para tratar el ingrediente.

Además, la actriz quiso destacar que no se trata de un caso aislado: "Somos bastantes, no somos una secta. No estoy loca, es verdad". Quienes padecen la turofobia reaccionan con repulsión al queso, un rechazo que va más allá de no gustarle el sabor del mismo.

Es importante no confundir esta aversión al queso con una intolerancia o una alergia. Marina Castaño, compañera de reparto en 'La que se avecina', fue la primera expulsada de 'Top Chef: Dulces y Famosos'.

El nuevo programa culinario de RTVE está presentado por Paula Vázquez, con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross como jueces. En esta edición participan concursantes como: Belén Esteban, Luis Merlo, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara y Ana Morgade, entre otros.