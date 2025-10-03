Eva Isanta, de 'La que se avecina', se sincera más que nunca: "creían que estábamos dispuestas a cualquier cosa"

Si sumamos las series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', Eva Isanta es la más veterana de todos los actores que aún permanecen bajo el mandato de los hermanos Caballero, creadores de ambos shows.

Es por eso que es tan reconocida en nuestro país, pero no todo siempre fue de color de rosa para ella. En una reciente entrevista, la actriz se ha sincerado más que nunca y ha hablado de cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación.

La carrera de Eva Isanta dio comienzo en los años 90, en una época donde la desigualdad era extremadamente más palpable que ahora, donde los sueldos y tratos en general no eran iguales pasra hombres y mujeres. Ella misma ha reflexionado sobre ello en el ya mencionado podcast.

"En mi época, cuando yo empezaba, era algo que estaba muy normalizado entre productores, directores y actores. Mis casos más dramáticos, que nunca lo han llegado a ser del todo, han sido con compañeros actores mayores que yo, que suponían que las actrices que entrabamos estábamos dispuestas a cualquier cosa por conseguir un papelito", comenzó Isanta.

"No entendían que la actriz joven de turno no cayera bajo sus encantos de señor conquistador, famoso y millonario", continuó.

Afortunadamente, estamos en un mundo que ha cambiado mucho, aunque todavía le quede recorrido por delante para buscar esa igualdad absoluta.

Eva asegura que si lo que le pasó ocurriera en pleno 2025, no dudaría en denunciarlo, algo que sabe que harían el resto de compañeras actrices si ese caso se repite en la actualidad.