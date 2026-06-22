Eva Defeses, propietaria de Burekísimo: "El fútbol y el burek son inseparables en los Balcanes; queremos que los madrileños entiendan por qué"

El burek lleva siglos en las mesas de Bosnia, Croacia, Turquía o Serbia. Un pastel de masa fina relleno de carne, queso o verduras que forma parte de la cultura popular de los Balcanes con la misma naturalidad con la que el fútbol llena sus estadios. Ahora, con el Mundial como catalizador, Burekísimo, la primera burekería especializada de Madrid, está viviendo su momento. Eva Defeses, su fundadora, atiende a Sport y explica por qué esta especialidad está cruzando fronteras y encuentra cada vez más hueco entre los aficionados madrileños.

Pregunta: Para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente el burek y por qué está tan presente en la vida cotidiana —y futbolera— de países como Bosnia, Croacia o Turquía?

Respuesta: El burek es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía del antiguo Imperio Otomano. Se elabora con finas capas de masa rellenas de carne, queso o verduras y forma parte de la vida cotidiana en países como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Turquía o Macedonia del Norte. De hecho, es la comida callejera de referencia en más de 20 países de los Balcanes, Asia, Oriente Medio y el norte de África. Pero el burek es mucho más que una comida: es un producto profundamente ligado a la identidad cultural de millones de personas. Está presente en desayunos familiares, celebraciones, reuniones entre amigos y también en los grandes acontecimientos deportivos.

P: ¿De dónde nace la conexión entre el burek y el fútbol en los Balcanes? ¿Hay rituales o costumbres concretas que hayáis intentado trasladar a Madrid?

R: Más que un ritual concreto, lo que existe es una cultura de hospitalidad. Cuando alguien organiza una reunión para ver un partido, suele haber comida para compartir, y el burek ocupa muchas veces ese lugar. El fútbol en los Balcanes siempre ha sido una experiencia colectiva: no se vive solo frente al televisor, sino acompañado de amigos, familiares o vecinos. Y cuando la gente se reúne, aparece la comida.

La relación entre ambos es tan natural que ha llegado incluso a la música popular. Durante este Mundial se ha hecho viral una canción dedicada a la selección de Bosnia, "I am from Bosnia, take me to America", que menciona el burek junto a otros símbolos cotidianos del país. Puede parecer anecdótico, pero refleja algo muy profundo: el burek no es solo comida, forma parte del imaginario colectivo. Eso es lo que hemos querido trasladar a Madrid. No se trata únicamente de vender un producto, sino de recuperar esa idea de sentarse alrededor de una mesa, probar distintos sabores y disfrutar del fútbol juntos.

El Burek, cada vez más extendido en Europa / ACTITUD

Con el Mundial en marcha, ¿qué perfil de cliente está creciendo más: la comunidad balcánica y turca que busca "sabor de casa", o el público español que lo descubre por primera vez?

Estamos viendo crecimiento en ambos perfiles, pero lo más interesante es que cada vez llegan más españoles que descubren el burek por primera vez. La comunidad balcánica y turca ya conoce perfectamente el producto y para muchos de ellos Burekísimo representa una forma de reconectar con sabores y tradiciones de su país. Durante el Mundial esa conexión emocional se intensifica, especialmente cuando juegan selecciones como Bosnia y Herzegovina, Croacia o Turquía.

Sin embargo, lo que más nos está sorprendiendo es la curiosidad del público español. Muchas personas entran sin saber exactamente qué es un burek y salen preguntando cuándo volverán. Estamos viendo cómo se encuentran dos mundos alrededor de un mismo producto: quienes buscan un sabor que les recuerda a casa y quienes lo descubren por primera vez. Para nosotros, esa mezcla es especialmente bonita.

Habláis de un crecimiento superior al 25% en pedidos durante el Mundial. ¿Qué formatos o variedades son los que más se piden para compartir viendo un partido?

Cuando la gente se reúne para ver un partido, busca variedad y formatos fáciles de compartir. Por eso hemos apostado por nuestra Party Box y los Packs de Degustación, que reúnen seis sabores diferentes en formato mini y permiten que cada persona pruebe varias opciones en lugar de quedarse con una sola. Entre los favoritos están siempre los clásicos de carne y queso, que son los más reconocibles para quienes ya conocen el burek. El formato mini combina muy bien con el concepto de picoteo: se come fácilmente con las manos, se comparte sin complicaciones y acompaña perfectamente una cerveza mientras se sigue el partido.

¿Cómo describirías el papel de Madrid como escaparate gastronómico internacional? ¿Notáis que el público español está más abierto a propuestas menos mainstream?

Madrid está viviendo uno de los momentos gastronómicos más interesantes de su historia. La ciudad se ha convertido en un punto de encuentro internacional donde conviven cocinas de prácticamente todos los continentes y donde el público muestra cada vez más curiosidad por descubrir productos que hace unos años eran completamente desconocidos. Lo hemos visto con los bagels, el shawarma, las empanadas argentinas o la cocina coreana: propuestas que empezaron siendo algo muy vinculado a determinadas comunidades y que poco a poco se integraron en los hábitos de un público mucho más amplio. Creemos que el burek tiene potencial para recorrer un camino parecido. Ya no basta con comer: la gente quiere descubrir culturas a través de la gastronomía. Madrid es probablemente una de las mejores ciudades de Europa para que eso ocurra.

Para las comunidades de los Balcanes y Turquía residentes en Madrid, ¿qué representa tener un sitio como Burekísimo durante el Mundial, en términos de identidad?

Para muchas personas que viven lejos de su país, la comida es una de las formas más directas de mantener el vínculo con sus raíces. Un sabor puede transportarte instantáneamente a tu infancia, a una reunión familiar o a un momento compartido con amigos. Durante un evento como el Mundial, esa dimensión emocional se vuelve todavía más importante. Cuando vienen clientes de Bosnia, Croacia, Serbia o Turquía, muchas veces acabamos hablando de fútbol, de sus ciudades, de sus equipos y de recuerdos de casa. No es raro recibirles con un vaso de rakija y brindar juntos. Más que un local de comida, intentamos que Burekísimo sea un punto de encuentro para personas que comparten una cultura y unas tradiciones. Al final, el fútbol y la comida tienen algo en común: ambos son capaces de hacer que te sientas cerca de casa, incluso cuando estás a miles de kilómetros de ella.

¿Cómo ves el futuro de Burekísimo más allá del Mundial? ¿Hay planes de expansión?

Noticias relacionadas

Nuestro principal objetivo sigue siendo consolidar el burek como una categoría gastronómica reconocida en Madrid. Sentimos que todavía estamos en una fase muy temprana de ese recorrido y que existe un enorme potencial de crecimiento. Queremos seguir acercando el producto a nuevos consumidores, desarrollando formatos que faciliten el consumo compartido y ampliando las ocasiones en las que el burek puede formar parte de la vida cotidiana de los madrileños. Nuestro foco está en construir una marca sólida y convertir el burek en una opción tan familiar para los madrileños como lo es hoy para millones de personas en los Balcanes y Turquía. Si conseguimos eso, las oportunidades de crecimiento llegarán de forma natural.