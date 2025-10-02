Europa sale a la calle por el asalto a la Flotilla por Gaza y Barcelona encabeza las manifestaciones

La reacción de Israel ante la nueva Flotilla por Gaza que se dirigía a Palestina con el objetivo de ofrecer ayuda humanitaria en pleno epicentro del genocidio de la guerra ha incendiado a la comunidad internacional.

Encabezada por Barcelona, distintas ciudades europeas han visto cómo sus habitantes han salido a la calle para protestar frente a la nueva maniobra Israelí ante la ya mencionada expedición.

Por dar un poco más de contexto: la Global Sumud Flotilla, encargada de enviar medicinas y alimentos a Gaza, fue interceptada por Israel y se detuvieron a varios de sus integrantes, entre los que destacan la famosa Greta Thunberg y la propia Ada Colau.

Ante esta situación, la ciudad de Barcelona se concentraba horas más tardes ante la embajada de Israel para ejercer presión ante el reciente asalto a la Flotilla.

No obstante, esto será solo el principio del movimiento manifestante que está a punto de desatarse alrededor de todo el país, dado que se han convocado nuevos movimientos activistas en diferentes ciudades de España.

Los ejemplos más destacados los encontramos en Barcelona, Valencia, Pamplona y Madrid, donde los manifestantes saldrán a la calle a lo largo del día de hoy, 2 de octubre, para protagonizar nuevas protestas.

A esto hay que sumarle la idea de que el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga generalizada con el que se anima a los estudiantes a protestar frente al genocidio de Palestina.

Teniendo todo esto en cuenta, parece que estamos ante el germen de nuevas protestas alrededor de toda Europa, dado que en Italia y otros países de la UE se está dando una situación muy parecida.