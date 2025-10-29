Europa da un ultimátum a España: debe eximir del IVA a los autónomos con ingresos bajos o enfrentará sanciones

Ya es oficial: España acumula 10 meses de retraso en la aplicación de la directiva europea que obliga a los Estados miembros a eximir del IVA a los autónomos y PYMES que facturen hasta 85.000 euros. Una normativa que debió entrar en vigor en enero de 2025, y que todavía sigue sin estar adaptada al marco nacional.

Según explican desde Bruselas, este cambio permitiría a miles de profesionales dejar de incluir el impuesto en sus facturas, simplificando así su carga administrativa, como la obligatoriedad de presentar el modelo trimestral del IVA a Hacienda (modelo 303).

Si estudiamos los datos de la Agencia Tributaria, en España existen unos 2,5 millones de autónomos y empresas que facturan por debajo de ese umbral, y se estima que al menos 500.000 estarían interesados en acogerse a dicha exención.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha transpuesto la norma al ordenamiento español, obligando a la Comisión Europea a enviar un requerimiento formal en julio a España, junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía, los únicos países que todavía no han cumplido con la directiva.

En caso de mantenerse el incumplimiento, podríamos estar ante un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría acabar imponiendo sanciones económicas a nuestro país.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el objetivo es transponer la directiva antes de que acabe el año, aunque se está debatiendo si se mantiene el límite en los 85.00 euros, o bien una cifra inferior como ha ocurrido en países como Alemania o Portugal.

El debate está servido porque algunas fuentes confiesan tener miedo ante la posibilidad de que esta exención fomente fraudes, como por ejemplo dividir actividades económicas entre varias personas para no superar el tope.