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MASCOTAS

Europa cambia las normas para los que tengan perros o gatos: el nuevo requisito obligatorio que entró en vigor

La UE endurece el control de mascotas que viajan entre países y exige un pasaporte europeo individual para perros y gatos desde el 22 de abril

Mascotas viaje Von der Leyen

Mascotas viaje Von der Leyen / Sport

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Mariona Carol

Mariona Carol

La Unión Europea ha activado este mes de abril un cambio normativo que afecta directamente a los propietarios de perros y gatos que se desplacen entre Estados miembros.

El objetivo es reforzar la seguridad sanitaria, mejorar el seguimiento de los animales dentro del espacio comunitario y evitar irregularidades en los traslados.

Desde el 22 de abril, todos los animales de compañía deberán viajar con un pasaporte europeo individual, un documento obligatorio para cualquier desplazamiento sin fines comerciales dentro de la UE.

Qué incluye el nuevo pasaporte europeo

El pasaporte no es un simple justificante administrativo, sino un registro completo del animal. En él constan datos como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios recibidos, además de la validación profesional del veterinario.

La medida se enmarca en la actualización del Reglamento (UE) 2016/429, con el que Bruselas busca unificar criterios y cerrar vacíos legales que hasta ahora facilitaban el tráfico ilegal de animales o la falsificación documental.

Refuerzo del control sanitario en toda la Unión

Uno de los pilares de la nueva normativa es el control sanitario. Las autoridades podrán comprobar con mayor rapidez y precisión que los animales cumplen los requisitos de salud exigidos, reduciendo el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, hacia las personas.

Este sistema común permitirá también una trazabilidad más eficaz de los movimientos de mascotas dentro del territorio europeo.

Reclaman una ley para regular los viajes en vehículo con mascotas

Reclaman una ley para regular los viajes en vehículo con mascotas / archivo

Impacto en España: cambios limitados, obligaciones claras

En España, el impacto será moderado, ya que la mayoría de perros y gatos ya disponen de este pasaporte, emitido habitualmente en la clínica veterinaria cuando se coloca el microchip, obligatorio por ley. Aun así, los propietarios deberán asegurarse de cumplir varios requisitos antes de viajar:

  • La vacuna contra la rabia debe haberse administrado al menos 21 días antes del desplazamiento.
  • Es necesaria una desparasitación específica en los días previos al viaje.
  • El animal debe tener al menos 12 semanas de edad.
  • Un veterinario debe certificar que se encuentra en buen estado de salud.

Sanciones y consecuencias por incumplimiento

No respetar la normativa puede acarrear consecuencias importantes. El animal podría ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o incluso devuelto a su país de origen.

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Además, los propietarios se enfrentan a sanciones económicas que en España pueden alcanzar los 50.000 euros en los casos más graves.

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