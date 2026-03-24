Europa cambia las normas sobre la prohibición de las redes sociales a menores: seguirá el ejemplo exitoso de Australia

El uso de las redes sociales forma ya parte del día a día de millones de personas y, especialmente, de los más jóvenes, que han crecido en un entorno completamente digital. Plataformas como Instagram, TikTok, X o YouTube se han convertido en espacios habituales de interacción, ocio e información.

Sin embargo, se ha reavivado el debate sobre los riesgos asociados a su uso en edades tempranas y la necesidad de establecer límites más claros para proteger a los menores.

La Unión Europea estudia nuevas medidas que podrían limitar o incluso prohibir el acceso de los menores a estas plataformas. Cada vez más gobiernos y organismos alertan de que el marco actual podría no ser suficiente para proteger adecuadamente a los usuarios más jóvenes.

Un grupo de adolescentes pasa el rato jugando con los teléfonos móviles. / MARTA G. BREA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó durante un discurso en su visita a Australia, que ya se han dado los primeros pasos en esta dirección: "A principios de este mes convoqué por primera vez a mi grupo de expertos. Están examinando cómo Europa puede aplicar posibles restricciones en la UE".

Australia ha impulsado desde finales de 2025 una prohibición que impide a los menores de 16 años acceder a plataformas como Instagram, TikTok, X o YouTube. Von der Leyen valoró positivamente esta medida al señalar: "El ejemplo de Australia es un ejemplo para todos nosotros (...) Os deseamos mucho éxito".

La presidenta del Ejecutivo comunitario también ha indicado que "varios de nuestros Estados miembros de la UE están pensando en seguir vuestro ejemplo". Es el caso de Francia, Dinamarca o Italia, pero también de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de impulsar una medida similar a la australiana que vetaría el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esta iniciativa se acompañaría de otras propuestas, como la posible responsabilidad penal de las plataformas y el desarrollo de herramientas para rastrear la denominada "huella del odio" en Internet.

Von der Leyen subrayó la responsabilidad que deben asumir tanto las familias como las instituciones y no dejarlo en manos de los algoritmos: "Como madre de siete hijos y abuela de seis, siento profundamente la responsabilidad de proteger a nuestros niños. Somos nosotros, los padres, quienes debemos criar a nuestros hijos, y no unos algoritmos adictivos y depredadores".

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La presidenta de la Comisión Europea añadió que "cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos, a nadie debería sorprenderle que pensemos de manera tan similar. Y que estemos dispuestos a defendernos a nosotros mismos y al tipo de sociedades en las que queremos vivir".