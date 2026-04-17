Europa cambia las normas y exige móviles más reparables a partir de 2027

Hace un tiempo que Europa está introduciendo cambios en el ámbito digital, especialmente en todo lo relacionado con Internet y las redes sociales, donde cada vez hay más normas para proteger a los usuarios. Ahora la Unión Europea ha dado un paso más y ha puesto el foco en el teléfono móvil.

Hoy en día usamos estos dispositivos prácticamente en todo momento y en casi cualquier situación, ya que se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana. Sin embargo, esto también ha generado un problema, ya que la alta frecuencia con la que se sustituyen los teléfonos provoca una gran cantidad de residuos electrónicos.

Este fenómeno está relacionado con la llamada obsolescencia programada, que es la estrategia comercial de diseñar dispositivos con una vida útil limitada o que se vuelven obsoletos tras un tiempo, de manera que se fuerza al usuario a comprar uno nuevo.

Con el objetivo de que los dispositivos duren más, sean más fáciles de reparar y se consiga reducir este impacto, Bruselas ha aprobado nuevas normas dentro del reglamento de ecodiseño que afectarán a los móviles que se vendan en España y en el resto de la Unión Europea.

Uno de los cambios más importantes está en la batería, una de las piezas que antes se desgasta y, muchas veces, la razón por la que se sustituye el teléfono. Con la nueva normativa, la batería tendrá que mantener un buen rendimiento durante más tiempo, incluso después de muchos ciclos de carga.

Truco batería infinita móvil / a

Además, los fabricantes deberán permitir que la batería se pueda cambiar de forma sencilla, sin procesos complicados ni herramientas especiales, algo que en muchos modelos actuales no siempre es posible. También estarán obligados a garantizar piezas de repuesto durante varios años, facilitando así la reparación de los dispositivos en lugar de tener que comprar uno nuevo.

Otro punto importante es el software, ya que los móviles tendrán que recibir actualizaciones durante un periodo mínimo asegurado, con el objetivo de evitar que se queden obsoletos demasiado pronto.

Además, en el marco de estas políticas, la UE también ha impulsado el "derecho a reparar" y las etiquetas de reparabilidad y eficiencia, que informan al consumidor sobre la durabilidad y facilidad de reparación de los dispositivos.

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Estas normas ya están aprobadas, pero no se aplicarán de inmediato, ya que los fabricantes tendrán un tiempo de adaptación. A partir de 2027, todos los móviles que se vendan en la Unión Europea deberán cumplir estos requisitos.