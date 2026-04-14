Europa cambia las normas: así afectará a los móviles que compres en 2027

Hace un tiempo que Europa está introduciendo cambios en el ámbito digital, especialmente en todo lo relacionado con Internet y las redes sociales, donde cada vez hay más normas para proteger a los usuarios. Ahora la Unión Europea ha dado un paso más y ha puesto el foco en el teléfono móvil.

Hoy en día usamos el dispositivo a todas horas y en casi cualquier situación, ya que ha pasado a formar parte de la rutina diaria de la mayoría de personas. Sin embargo, hay un problema, y es que estos se cambian con mucha frecuencia, lo que acaba generando una gran cantidad de residuos electrónicos.

Con el objetivo de que los dispositivos duren más, sean más fáciles de reparar y se consiga reducir este impacto, Bruselas ha aprobado nuevas normas dentro del reglamento de ecodiseño que afectarán a los móviles que se vendan en España y en el resto de la Unión Europea.

Uno de los cambios más importantes está en la batería, una de las piezas que antes se desgasta y, muchas veces, la razón por la que se sustituye el teléfono. Con la nueva normativa, la batería tendrá que mantener un buen rendimiento durante más tiempo, incluso después de muchos ciclos de carga.

Truco batería infinita móvil / a

Además, los fabricantes deberán permitir que la batería se pueda cambiar de forma sencilla, sin procesos complicados ni herramientas especiales. Algo que ahora no siempre es posible en muchos modelos.

También estarán obligados a garantizar piezas de repuesto durante varios años. De esta forma, será más fácil reparar los dispositivos en lugar de tener que comprar uno nuevo.

Otro punto clave es el software, ya que los móviles tendrán que recibir actualizaciones durante un periodo mínimo, con el objetivo de evitar que se queden obsoletos demasiado pronto.

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Estas normas ya están aprobadas, pero no se aplicarán de inmediato, ya que los fabricantes tendrán un tiempo de adaptación. A partir de 2027, todos los móviles que se vendan en la Unión Europea deberán cumplir estos requisitos.