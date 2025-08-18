Eugenia Llopart, CEO y confundadora de Lapso Studios: “Hay gente a la que le hemos cambiado la vida”

En nuestra ‘Summer Talks’ de hoy en SPORT, charlamos con Eugenia Llopart, la CEO y cofundadora de Lapso Studios, sobre el impacto que está teniendo en la ciudad de Barcelona, los planes de crecimiento y la relación del deporte con cuerpo, mente y alma.

Pregunta: ¿Qué es Lapso Studios y cómo surge esta idea?

Respuesta: Pues Lapso Studios es básicamente estudios boutique de fitness. Empezamos con sólo una modalidad pero a día de hoy tenemos tres, entonces ya no somos sólo un estudio boutique de indoor cycling, ahora somos estudios boutique de fitness y básicamente es un espacio donde reinventamos el deporte, donde reinventamos la manera de entender el fitness y es un espacio donde venir a pasártelo bien. Lapso Studios es hacer deporte pero a la vez pasártelo bien y a día de hoy tenemos tres disciplinas: indoor cycling, barre y entrenamiento funcional. Todo ello siempre con una característica común que es que todo es al ritmo de la música.

P: ¿Para quién está dirigido?

R: En realidad para todo el mundo, es lo que pretendemos hacer, al final son disciplinas donde cada persona se puede regular y la idea es que el coach lleve la sesión de tal manera que tú seas tu propio límite, entonces en realidad es para todo el mundo. Buscamos que la gente pueda superarse a sí misma, además de conseguir hacer que te haga estar presente y hacértelo pasar bien,

P: ¿Qué diferencia hay entre el spinning y el indoor cycling?

R: La base es la comunidad, es la energía que se crea dentro y es lo que marca esa diferencia tan pequeña, pero a la vez tan, tan, tan, tan grande y por lo que yo creo que Lapso Studios ha conseguido levantar una marca que es a día de hoy. Al tener a 50 personas dentro de una sala, todos a una, dirigidos por un coach y basados en una tonalidad de música, todo eso hace que la energía, a título individual, te haga llevarte a un siguiente nivel.

P: Para el que esté dudando si quiero probarlo o no quiero probarlo, ¿qué le diría?

R: Yo le diría una frase de mi confundador que siempre repito y él se ríe cuando la repito. Al final siempre que alguien viene por primera vez lo único que le decimos es que lo único importante es querer volver y pasárselo bien. Desde luego la primera vez eres un pato mareado.

P: ¿El deporte está en el centro o es un poco la excusa para poder vivir todo lo otro?

R: Está en el centro, evidentemente. Nosotros sí que consideramos desde el principio y creo que es algo que hoy en día está demasiado presente en nuestras vidas, que no sólo evolucionamos en un sentido sino que evolucionamos en tres: cuerpo, mente y alma. Y lo hemos integrado al 100% en lo que nosotros hacemos. Le ponemos el coaching pues para tratar toda la parte de mente y cuerpo y la parte de comunidad para el alma, para que darte tu espacio dentro de esta vorágine de vidas que vivimos hoy en día. Es un momento de decir hago un ‘break’, estoy presente, estoy haciendo algo para mí y salgo pues en esa escena que vemos muchas veces, que es gente saliendo pues un poco extasiada, sonriendo, feliz, que es un poco lo que buscamos.

P: ¿Buscan romper un poco con esa percepción aburrida de lo que es el fitness?

R: 100%.Cuando lo empezamos de hecho era parte de lo que buscábamos, en un gimnasio el 90% de la gente cuando entra no sabe qué hacer y se siente perdido, es un lugar donde dices ¿qué tengo que hacer para encontrar lo que busco de esta experiencia? Y un poco lo que nosotros buscamos creando todo el concepto de Lapso Studios es ‘ven desnudo que yo te he visto’. No hace falta que tú pienses en nada, yo te voy a guiar de principio a fin y ese es el objetivo, es que literal tú no tienes que pensar en nada, yo te voy a dar un poco todo para cumplir con las expectativas físicas, pero también con las mentales y las sociales. Buscamos dar esa experiencia que desde que pones un pie hasta que sales por la puerta tengas esas tres expectativas muy cubiertas.

P: ¿Cree que es un tipo de entreno que se podría incluir dentro de una rutina de un deportista élite?

100%. Evidentemente yo he practicado muchos deportes, ninguno en la élite, todos de manera amateur, pero es 100% parte de un entreno, al final yo creo que toda disciplina de élite puede llegar a tener pues este componente de un día que busques hacer series, que busques picos de frecuencias cardíacas altas y ahí puede entrar un cycling. Otro día en el que busques fuerza pues tienes funcional para hacerlo y el ejercicio de fuerza es un ejercicio que hoy en día también está súper a la orden del día y que puede servir para cualquier deportista de élite.

P: Lo ha comentado antes. Hay dos nuevas disciplinas: lapso barre y lapso funcional, ¿qué acogida está teniendo?

R: La verdad que impresionante, yo creo que hemos llegado en un momento en el que la gente cada vez gana más consciencia de que no sólo vale el cardio, y sobre todo la mujer, que no podemos obviar que nuestro público es en un 80% mujer y la mujer cada vez más está ganando consciencia de que la fuerza muscular es muy importante.

P: El pasado 14 de junio realizaron un evento en el Hotel Torremelina Gran Meliá. ¿Qué tal fue?

R: Una pasada, es algo que hemos defendido desde el principio justo por lo que el deporte no es sólo deporte, es diversión también y esto nos ha ayudado mucho a trasladar ese mensaje. Entonces siempre hemos intentado pues buscar un sitio espectacular de la ciudad y llevar la misma experiencia que vives dentro del estudio pero sacarla fuera del estudio. Esta vez fue algo especial porque evidentemente hicimos por primera vez un outdoor con nuestras tres disciplinas a la vez. Muchas marcas confiaron nosotros además entonces lo que hizo que la experiencia fuese un 100 para mí.

P: Supongo que no será el único evento próximo.

R: Totalmente, evidentemente no paramos a día de hoy. Hemos tenido todo el equipo en Ibiza porque estuvimos llevando toda la parte de wellness de la mansión de Nude Project, lo cual fue una acción súper importante para nosotros, y de cara a agosto tenemos nuestra pop-up por tercer año consecutivo porque ha sido un éxito los dos otros años que lo hemos hecho. Lo hacemos en Palamós, del 14 al 24 de agosto.

P: ¿Cómo está siendo esta expansión de Lapso Studios?

Pues paulatina y sin pausa, pero sin prisa. Evidentemente nosotros nacimos con la intención de llegar a todos los barrios que pudiésemos. Yo creo que Lapso Studios nace de que yo misma era usuaria y mi cofundador era coach, o sea al final nace de una voluntad de querer traer a Barcelona algo que nosotros hemos vivido en primera persona y que nos ha cambiado la vida siendo expatriados en otro país. Entonces pues nacimos con esa intención de decir ‘oye en el momento en el que creamos que tenemos un producto lo suficientemente robusto y que realmente hemos creado lo que nosotros queremos vamos a salir a crecer’. Y esto pasó en 2023 donde iniciamos un poco nuestro camino al crecimiento y desde el principio sabíamos que no sólo iba a ser indoor cycling.

P: ¿Cuál es el siguiente paso?

R: En disciplinas no hay nada sobre la mesa, pero evidentemente hay ideas y siempre están ahí. Creo que a día de hoy para nosotros el foco está en estas tres disciplinas. Creemos que combinamos pues lo que podría ser una rutina muy completa de fuerza, ejercicios con tu propio cuerpo, movilidad, estabilidad, cardio... Creo que lo tenemos todo como muy completo entonces yo creo que a nivel de disciplinas de momento aquí nos quedamos. Y a nivel de crecimiento claro que en Barcelona caben más estudios. No puedo confirmar nada todavía. También, obviamente, hay otras ciudades.

P. Por último, si repitiéramos entrevista el próximo año, ¿dónde le gustaría que estuviera Lapso Studios?

Me encantaría que estuviese en otras ciudades, me encantaría que tuviese mucha repercusión. Para que te hagas una idea yo he llegado a estar en una boda en México y un grupo de ecuatorianas decirme que son usuarias de Lapso Studios y eso para mí es increíble. Hay mucha gente que me ha dicho que le hemos cambiado la vida, y eso me pone la piel de gallina porque es algo que el indoor cycling hizo conmigo. Así, el conseguir hacer eso mismo con otras personas es una pasada entonces. Igual no es un tema de número de estudios, es más un tema de a cuánta gente he impactado, a cuánta gente he conseguido que retome el deporte o que le cambie la vida. El deporte cambia la vida de la gente. Si en 2026 me siento aquí y he impactado al doble de gente de lo que he impactado a día de hoy, yo me doy por satisfecha.