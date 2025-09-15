Las etiquetas de emisiones serán modificadas en 2026 por la DGT

La contaminación medioambiental es una de las mayores preocupaciones del mundo desde hace décadas, y le ponen especial foco a las ciudades más pobladas por el gran uso de vehículos por parte de los ciudadanos.

Por ello, hace años se implementó el sistema de las zonas de bajas emisiones donde solo podían entrar vehículos que cumpliesen con ciertas características, todo ello marcado con unas etiquetas que se le ponen a los coches.

Pues la DGT va a modificar esas etiquetas en 2026. Si bien se seguirán manteniendo las etiquetas existentes hasta ahora (0 emisiones, ECO, C y B), se actualizarán los requisitos para conseguir cada una de ellas, quedando tal que así:

0 emisiones: esta etiqueta quedará totalmente reservada a los vehículos 100% eléctricos, los híbridos con hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y los vehículos de hidrógeno.

ECO: esta etiqueta será para híbridos enchufables con menor autonomía, híbridos convencionales y vehículos de gas que cumplan la normativa Euro 6d o superior.

C: por otro lado, esta etiqueta se reservará para turismos y furgonetas ligeras de gasolina Euro 6d y diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

B: por último, los vehículos con etiqueta B serán los de gasolina Euro 4 o diésel Euro 6 que no puedan acceder a categorías superiores.

Si quieres consultar si tu vehículo cumple con los requisitos necesarios para adquirir cualquiera de estas etiquetas, lo puedes hacer fácilmente a través de la sede electrónica de la DGT en la sección "Consulta del distintivo ambiental de tu vehículo". La adquisición del distintivo se podrá realizar en oficinas de Correos.