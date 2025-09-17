Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Etiqueta roja de la DGT: qué significa la nueva pegatina que verás en los coches autónomos

La DGT ha presentado oficialmente un nuevo distintivo

Las etiquetas de la DGT. / SPORT

David Cruz

David Cruz

Atención, conductores españoles. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado de forma oficial un nuevo distintivo que cambiará por completo la movilidad en nuestro país: la etiqueta roja es una pegatina que será obligatoria en todos los vehículos autónomos que circulen por vías públicas.

¿Y para qué se debe utilizar esta etiqueta? El objetivo es doble: informar a los ciudadanos de que se encuentran ante un coche sin conductor y aportar datos técnicos a las autoridades que supervisan este tipo de pruebas.

El adhesivo incorpora la matrícula, un código de autorización y un icono con dos pasajeros enfrentados: este es el símbolo que identifica la ausencia de conductor en el puesto habitual.

Con un simple vistazo, cualquier usuario que esté circulando por carretera podrá reconocer de inmediato un vehículo autónomo en circulación. Aunque estos todavía están en fases de pruebas, pueden convertirse en habituales dentro de varios años.

Tres fases de autorización

Tal y como ha confirmado la DGT, la etiqueta roja forma parte del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados (ES-AV), un plan diseñado para regular las pruebas de coches sin conductor en España. Este esquema incluye tres fases:

  1. Controlada: ensayos en recintos cerrados con un operario de seguridad a bordo.
  2. Extensiva: pruebas en vías reales de baja densidad de tráfico, siempre con un conductor de apoyo.
  3. Pre-Despliegue: circulación sin nadie al volante, bajo vigilancia remota.

Aunque todavía ningún fabricante ha superado las tres fases, empresas como Renault, ALSA y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ya realizan pruebas con prototipos equipados con la pegatina.

