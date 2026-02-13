Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quién es Étienne Bousquet-Cassagne, el hombre que se casará con Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1

El expiloto Ralf Schumacher ha confirmado que se casará con Étienne Bousquet-Cassagne a finales de mayo de este mismo año.

Habrá boda entre Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y hermano del legendario Michael Schumacher, con Étienne Bousquet-Cassagne en una ceremonia exclusiva en Saint-Tropez a finales de mayo. ¿Quién es la pareja del expiloto y por qué tiene relación con la política francesa?

Étienne Bousquet-Cassagne: raíces rurales y ascenso político

Étienne Bousquet-Cassagne nació el 20 de julio de 1989 en Villeneuve-sur-Lot, una localidad del suroeste francés conocida por su tradición agrícola. Hijo de Serge Bousquet-Cassagne, una figura imponente como presidente de la Cámara de Agricultura de Lot-et-Garonne y líder sindical en la FNSEA, Étienne creció inmerso en debates sobre el campo, las subvenciones europeas y el proteccionismo rural.

A los 18 años, en 2007, se afilió al Frente Nacional (FN), el partido de extrema derecha entonces liderado por Jean-Marie Le Pen. Su gran momento llegó en 2013: con solo 24 años, compitió en las legislativas parciales de Lot-et-Garonne, obteniendo un 48% de apoyos en la primera vuelta, rozando la victoria ante Philippe Pissavy.

En 2014, se convirtió en concejal de oposición en Monflanquin, criticando políticas migratorias y ecológicas. Sin embargo, en 2020, su candidatura a la alcaldía de Villeneuve-sur-Lot solo alcanzó el 7,8% de apoyo, lo que lo llevó a retirarse de la política activa para enfocarse en causas locales y familiares. Estudió derecho y gestión en Burdeos, manteniendo un perfil bajo hasta su romance con Ralf.

Ralf Schumacher, de 50 años, brilló en la Fórmula 1 entre 1997 y 2007 con equipos como Jordan, Williams y Toyota, logrando seis victorias y 27 podios. Tras retirarse, se dedicó a negocios inmobiliarios en Suiza, equitación y apoyar a su hijo David, de 24 años, piloto emergente en GT Masters tras pasar por Fórmula 3 y DTM.

Divorciado en 2015 de la modelo Cora-Caroline Brinkmann, Ralf guardó silencio sobre su orientación sexual hasta julio de 2024. El romance se conoció debido a una fotografía en Instagram del expiloto, besándose con su nueva pareja y compartiendo un bonito mensaje: "Mi felicidad más grande es Étienne. Nos queremos infinitamente".

