El Noma, cinco veces mejor restaurante del mundo, se marcha de Europa: "Es insostenible"

Uno de los mejores restaurantes de Europa cierra sus puertas, almenos en nuestro continente. Redzepi, jefe de cocina y copropietario de Noma, llevaba un tiempo trabajando en su nuevo proyecto para trasladar su idea de cocina a Estados Unidos, y más concretamente a Los Ángeles.

El Noma es un restaurante danés reconocido mundialmente por su enfoque en la Nueva Cocina Nórdica, utilizando ingredientes locales y técnicas de fermentación. Ha sido galardonado como uno de los mejores restaurantes del mundo en cinco ocasiones (2010, 2011, 2012, 2014 y 2021) y cuenta con tres estrellas Michelin.

El restaurante, fundado por René Redzepi, cierra sus puertas para transformarse en un laboratorio gastronómico, enfocándose en la innovación y la investigación culinaria.

El chef danés, ya en 2023, había anunciado el cierre definitivo de su restaurante, indicando que su modelo de alta cocina ya no era sostenible ni a nivel financiero ni emocional. No queda claro si será un cierre definitivo, para convertirse en un laboratorio, o solo temporal.

"Financiera y emocionalmente, como empleador y como ser humano, simplemente no funciona", decía Redzepi en una entrevista con The New York Times. Según añadía, todas las razones están ligadas al modelo actual de la alta cocina, que él mismo califica de "insostenible".

"Tenemos que repensar completamente la industria. Esto es simplemente demasiado difícil y tenemos que trabajar de una manera diferente", ha asegurado, reavivando el eterno debate sobre hasta qué punto es rentable este tipo de negocio.

Abrirá su cocina en 2026

En 2017, el cocinero danés bajó la persiana para reabrir en 2018 en una nueva ubicación situada a las afueras de Copenhague, concretamente en Christiania. La diferencia es que si en ese momento parecía que el chef danés cerraba y reabría quizás con el objetivo de volver a proclamarse mejor restaurante del mundo.

De momento, el Noma de Copenhague seguirá con su temporada, deleitando a sus clientes desde el próximo 30 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2026.