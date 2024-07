Un estudio revela el ejercicio que es más eficaz para adelgazar: solo te llevará diez minutos al día

Hacer deporte es imprescindible para llevar un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso saludable, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre otros beneficios.

Durante años se ha creído que hacer 10.000 pasos diarios era una medida efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares. Hace un tiempo, los científicos afirmaron que la cifra recomendada es entre 7.000 (si tienes más de 60 años) y 8.000 (si eres menor de 60) pasos diarios, siempre y cuando se mantenga un buen ritmo.

Son muchas las personas que quieren perder peso y para ello aumentan su actividad física. Sin embargo, un estudio publicado en la revista 'What's Cooking of America' ha indicado que realizar saltos de cuerda durante diez minutos al día puede ayudarte a quemar hasta 130 calorías.

Según apunta otro estudio publicado en 'Research Quarterly for Exercise and Sports', saltar a la comba durante 10 minutos al día tiene los mismos beneficios que si corres a trote ligero durante 30 minutos seis días a la semana.

Incorporar el salto a la comba en tu rutina puede beneficiarte en muchos aspectos de la salud. Cuando lo haces se activan todos los grupos musculares, fortaleciendo el corazón y mejorando la capacidad aeróbica además de la resistencia. También ayuda a regular la presión arterial y mejora la sincronización entre cerebro y músculos, además de incrementar