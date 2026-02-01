Este estudio de la OCU hunde a las pizzas de supermercado: solo 2 aprueban

Si las generaciones de antes recorrieran hoy los pasillos de un supermercado, probablemente se sorprenderían al ver cuántos productos resultarían irreconocibles. La evolución de nuestros hábitos, marcada por un ritmo de vida cada vez más acelerado, nos ha llevado a depender en exceso de la comida ultraprocesada.

La falta de tiempo suele ser el argumento más recurrente, aunque también influye que cocinar ya no ocupa un lugar prioritario en el día a día de muchas personas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este tipo de alimentos gana terreno en las estanterías y, entre todos ellos, hay uno al que recurrimos con especial frecuencia: la pizza

¿Cómo puede una pizza ser “mala” si sus ingredientes parecen tan sencillos: masa de harina, queso, tomate y un poco de jamón o bacon? La respuesta, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es que la mayoría no es una opción saludable: nueve de cada diez pizzas refrigeradas de supermercado suspenden nutricionalmente.

La OCU analizó 62 pizzas de distintos tipos —jamón y queso, queso, barbacoa y vegetarianas— y los resultados fueron contundentes. Solo cinco lograron una puntuación aceptable en Nutriscore, y de ellas, únicamente dos cumplen con los criterios de la Escala Saludable de OCU, un sistema aún más riguroso.

¿Qué las condena? Principalmente, niveles excesivos de sal y grasas saturadas, junto a aditivos y otros ingredientes ultraprocesados. ¿Suena exagerado? Los números de la OCU hablan por sí solos.

Con toda esta información sobre la mesa, solo cinco pizzas alcanzan la calificación C en Nutriscore, es decir, aprueban por los pelos: la Pizza jamón y queso de Eroski, la Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection, la Pizza barbacoa Mamma Mancini de Aldi y la Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío.

De ellas, solo las dos primeras son consideradas aceptables según la Escala Saludable de la OCU, que penaliza especialmente los alimentos con un alto grado de procesamiento.