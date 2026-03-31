Un estudio del ISGlobal revela cómo alargar el ayuno y adelantar el desayuno ayuda a perder peso

Son cada vez más las personas que se preocupan de su salud física, de tener una buena alimentación y de evitar el sedentarismo que está reinando desde hace años entre la sociedad. Algunos lo hacen por simple salud, tanto física como mental, mientras que otros lo hacen por estética. Pero ambos tienen en común que tener un Índice de Masa Corporal (IMC) idóneo es importante, tanto a nivel estético como sanitario.

Por ello, las personas con sobreperso intentan encontrar nuevos hábitos que le ayuden en esta difícil tarea de perder peso. Algunos se han decantado por el ya común "ayuno por la mañana", no es una mala opción, pero un estudio ha demostrado que otros dos hábitos pueden ser muy beneficiosos para la pérdida de peso.

El estudio ha sido realizado por el ISGlobal y su investigadora Luciana Pons-Muzzo, con más de 7.000 participantes, todos adultos de entre 40 y 65 años. En 2018, respondieron preguntas detalladas sobre su dieta y hábitos, y cinco años después, casi la mitad de ellos volvieron para hacer un seguimiento.

“Nuestros resultados, en consonancia con otros estudios recientes, sugieren que prolongar el ayuno nocturno podría ayudar a mantener un peso saludable si se acompaña de una cena y un desayuno tempranos. Creemos que esto puede deberse a que comer más temprano se ajusta mejor a los ritmos circadianos y permite una mejor quema de calorías y regulación del apetito, lo que puede contribuir a mantener un peso saludable. Sin embargo, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, por lo que las recomendaciones deberán esperar a contar con evidencia más sólida”, explicó Pons-Muzzo.

De esta forma, en resumen, el mejor hábito para mantener un peso saludable es alargar el ayuno nocturno y realizar un desayuno temprano por la mañana.

En el estudio también se demostró que las mujeres solían tener un IMC más bajo que los hombres, un menor consumo de alcohol y realizaban más tareas domésticas, a la par que reportaron, eso sí, tener una peor salud mental que los hombres.

En resumen, este estudio recalca la importancia no solo de los alimentos que ingerimos, sino tambié del momento en el que lo hacemos: "Nuestra investigación forma parte de un campo emergente conocido como ‘crononutrición’, que se centra no solo en analizar lo que comemos, sino también las horas del día y la frecuencia con la que comemos", dijo Anna Palomar-Cros, investigadora de ISGlobal.

"Esta investigación se basa en el conocimiento de que los patrones inusuales de ingesta de alimentos pueden entrar en conflicto con el sistema circadiano, el conjunto de relojes internos que regulan los ciclos de día y noche y los procesos fisiológicos que deben acompañarlos", zanjó la experta.