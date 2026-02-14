El estremecedor relato del padre de Ansu Fati sobre su llegada a España: "Jamás me lo habría imaginado"

La trayectoria de Ansu Fati en el mundo del fútbol es, en gran medida, gracias al sacrificio de su padre, Boris Fati. Llegó a España como inmigrante procedente de Guinea Bissau con el firme propósito de ofrecer a su familia un futuro más próspero y lleno de oportunidades.

Así lo contó el padre del delantero del AS Mónaco ante los micrófonos de la Cadena SER. Una historia de esfuerzo y superación que hoy cobra aún más fuerza al contemplar el éxito que ha alcanzado su hijo en el mundo del fútbol.

El padre del exjugador del FC Barcelona empezó diciendo que llegó a España para "cumplir el sueño de nuestra vida, a trabajar para mantener a mi familia. Vinimos a cumplir un sueño". Asimismo, desveló que iba a trabajar en las obras del AVE.

Antes de llegar a la península ibérica, estuvo en Portugal: "Trabajé recogiendo aceitunas durante el día y recogiendo vasos en las discotecas por la noche. Me escondía de los inspectores de trabajo en el campo. Viví de Cáritas durante ocho meses. También trabajé de yesero. Mandaba el dinero a mi familia".

Su llegada a España fue difícil. Sin embargo, gracias al apoyo de unos vecinos, lograron adaptarse con rapidez: "Una familia de Herrera, la Puri, me ayudó mucho. Ahí está nuestra casa. También su alcalde. Estoy muy agradecido a la gente de España. Cuando llegas, eres negro, te sientes de fuera y ves que hay personas que te ayudan".

Sobre el delantero del AS Mónaco, contó que lo conoció en el aeropuerto de Sevilla: "Me había marchado de mi país para trabajar con mi mujer embarazada. Ansu tenía seis años cuando pude hacer la reagrupación familiar."

"Lo vi salir corriendo en el aeropuerto y supe que era él porque era el único niño negro que había", destapó en la Cadena SER.

Por último, reconoció que "jamás me habría imaginado tener un hijo futbolista". No obstante, comenzó a sorprenderse cuando lo vio jugar en las categorías inferiores del Barça.