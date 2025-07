Una estrella de Telecinco deja la televisión para vivir en un velero: "Parece que no es de alquiler"

Maite ha estado residiendo en un puerto, un lugar abandonado, sin vecinos y rodeada únicamente de embarcaciones, según informa 'Tardear'. La exconcursante, uno de los rostros más conocidos de la televisión española tras pasar por todos los realities de Telecinco, se le ha visto vivienod en el velero, en el que ha permanecido completamente sola y las imágenes mostradas han reforzado el impacto.

Se ha visto un entorno frío, silencioso y casi fantasmal. Maite Galdeano lleva algún tiempo apartada del foco mediático, en mitad de una dura situación personal por la enfermedad que le fue diagnosticada en la sangre. Eso le acarreó además un momento complicado a nivel psicológico, como hizo saber a 'Tardear'.

"Todo parece indicar que está establecida allí en el barco. El barco muestra signos de desgaste. Está presente, sus prendas están secándose en el barco y todo", dice un testigo, tras ser encontrada en una embarcación en San Pedro del Pinatar, Murcia. Otro testigo afirma que lleva "cuatro días" residiendo en el barco. "La he visto sola con el perro", comenta. "Esos barcos no están en alquiler, debe pertenecer a alguien de Murcia que lo tenga atracado allí y que lo haya dejado", añade.

Frente a esta información, 'Tardear' se dirigió al lugar para confirmar si realmente Maite había convertido ese barco en su nuevo hogar. La respuesta de Galdeano fue rápida y muy fuerte: no quiso ofrecer declaraciones y pidió que no se publicara ninguna información sobre su ubicación. "No voy a hablar. No quiero que nadie se entere de dónde estoy", exclamó, claramente alterada al ver las cámaras.

"Por favor, no me jod*** la vida. No podéis revelar nada, está prohibido, ni dónde estoy ni nada", añade. Galdeano, en medio de su gran enfado, afirma que el barco en el que se halla no le pertenece. Además, aprovecha para transmitir un mensaje. "Estoy harta de que todo el mundo me reconozca. Quiero ser anónima. Me voy a una isla remota porque allí voy a encontrar la paz", dice.