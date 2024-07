De estrella de la música a vivir en la calle: así le ha cambiado la vida a este integrante de 'Locomía'

Locomía fue un grupo de electro-pop español icónico a finales de los años ochenta y principios de los noventa que dejó una huella indeleble en la música y la cultura pop de la época. No solamente se convirtió en un fenómeno en España, sino que también en el mercado latinoamericano.

Entre sus primeros componentes destacan Xavier Font, que fue el fundador; Luis Font, hermano de Xavier y cantante; Gard Passchier, creador del nombre; y Manuel Arjona, miembro y fundador de la banda.

El segundo de ellos se fue de Locomía "de manera forzosa" tras varios problemas con su hermano: "Cuando él me sacó del grupo se me vino el mundo abajo, yo nunca había probado hasta entonces las drogas y ahí empecé a consumir cocaína", declaró hace unos meses en una entrevista.

A principios de años Luis acudió a 'Socialité' para explicar su compleja situación tanto personal como económica: "He estado al borde de irme a vivir a la calle. No quería seguir estando en la oscuridad, por lo menos en la calle me darían los rayos del sol, vería gente (...) Actualmente, tengo una paga de 250 euros".

Ahora, Font ha explicado en 'Espejo Público' que está tocando música en el metro y que desde hace unos días está viviendo en la calle: "Llevo muchos días pero las fuerzas se me están terminando. Estoy muy tocado (...) Hace diez días me operaron de la rodilla y por eso he tenido que dejar de lado el metro".

Su hermano Xavier Font dice que está mintiendo, que tiene una casa y que es un montaje, algo que Luis ha desmentido: "No tenemos ninguna relación. Estoy operado y no tengo que mentir. No tengo nada que decir de él y le deseo lo mejor. Mi situación es la que es. En más de 30 años nunca he hecho ningún tipo de montaje".

El exintegrante de Locomía ha querido hacer un llamamiento: "Si alguien tiene una habitación en Madrid que me pueda acoger a mí y a mi perrita me haría un favor. Ahora empezaré con la rehabilitación y en unos dos meses mejoraré".