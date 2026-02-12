Estrella Damm celebra su 150.º aniversario con una gran fiesta en el Parc del Fòrum

Barcelona, 12 de febrero de 2026.– 150 años dan para muchas historias, pero, sobre todo, para una gran celebración compartida. Y es que 150 años no se cumplen cada día. Por ello, Estrella Damm conmemora su aniversario con La Fiesta de los 150 años de Estrella Damm, una jornada única de conciertos, brindis y música al aire libre que el próximo 16 de mayo convertirá el Parc del Fòrum en el epicentro de la fiesta mediterránea.

Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà y Maria Jaume serán los protagonistas de este día irrepetible que, como no podía ser de otra forma, tendrá el mar Mediterráneo como telón de fondo.

Una celebración para compartir

La Fiesta de los 150 Años de Estrella Damm quiere ser una celebración abierta a todo el mundo. Por este motivo, a partir del próximo 23 de febrero a las 12:00 h habrá 20.000 entradas disponibles, con distintas maneras para acceder a ellas. 3.000 de estas entradas podrán adquirirse directamente a través de www.estrelladamm.com/lafesta150 por un precio de 50 euros, con gastos de gestión y una consumición incluidos.

Las 17.000 entradas restantes podrán conseguirse a través de una promoción especial en bares y restaurantes de Cataluña y Andorra. Una manera de celebrar el aniversario allí donde todo empieza: en los bares, espacios clave en la historia de Estrella Damm y de nuestro estilo de vida mediterráneo.

¿Y cómo funcionará? Muy fácil. Bastará con reunir 25 collarines promocionales de las botellas retornables de Estrella Damm en bares y restaurantes de Cataluña y Andorra —disponibles a partir de mediados de febrero— e introducir el código del reverso en www.estrelladamm.com/lafesta150 para obtener un descuento de 25 euros sobre el precio de la entrada. O lo que es lo mismo: un 50% de descuento.

La promoción contará con dos fases. Los primeros 10.000 descuentos se asignarán directamente a las primeras personas que introduzcan los 25 códigos. Una vez agotados, los 7.000 descuentos restantes de 25 euros se sortearán entre todas las personas que sigan introduciendo códigos hasta el 12 de abril de 2026. El sorteo se celebrará el 17 de abril de 2026, fecha a partir de la cual se darán a conocer los nombres de las personas ganadoras.

Estrella Damm, 150 años amando nuestra manera de vivir

Con La Fiesta de los 150 Años, Estrella Damm reafirma su compromiso histórico con la música y la cultura. A lo largo de más de siglo y medio, la marca ha apoyado de forma continuada festivales de música, fiestas populares, salas de teatro y conciertos, así como entidades e iniciativas vinculadas al cine y al arte en todo el territorio. Es conocida la vinculación de Estrella Damm con las fiestas de la Mercè de Barcelona, con el mundo de los castells y los gegants, y con la diada de Sant Jordi, en la que la marca organiza su ya tradicional Sant Jordi Musical en la Antigua Fábrica Estrella Damm. El antiguo recinto industrial —donde se elaboró cerveza durante más de 85 años— se ha convertido en un punto clave de la vida cultural y social de Barcelona, acogiendo eventos culturales, sociales, deportivos y gastronómicos con los que Estrella Damm colabora.