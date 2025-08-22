La estrategia de Andrés Iniesta para conquistar a Anna Ortiz: "Nos encontramos en una gasolinera"

Andrés Iniesta es parte de la historia del fútbol español. El mediocentro siempre será recordado por su exquisito estilo de juego y por goles decisivos, como el inolvidable tanto en Stamford Bridge en la Champions League, y, por supuesto, el más importante de su carrera: el gol que dio a España el primer Mundial.

Aparte, es uno de los pocos futbolistas que puede presumir de haber recibido ovaciones en prácticamente todos los estadios de España, con la excepción de algunos abucheos aislados en San Mamés, motivados más por cuestiones extradeportivas que por su figura como jugador.

Alejado de los terrenos de juego, el de Fuentealbilla se casó el 8 de julio de 2012 con Anna Ortiz en el castillo de Tamarit, en la localidad de Altafulla, tras llevar juntos desde 2007. Sin embargo, el inicio de su relación no fue nada fácil para ninguno de los dos.

Así lo revelaron en el programa de Cuatro 'Mis raíces', donde el manchego se sinceró sobre los inicios de su relación. Iniesta explicó que se conocieron en la noche de San Juan de 2007, pero tuvieron sensaciones muy distintas: "Mi amor fue a primera vista y cuando la conocí se potenció, y ella fue al revés".

El principal problema es que Anna tenía pareja en ese momento. No obstante, el manchego no se rindió, ya que estaba convencido de que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida.

Con el paso de los meses, Iniesta no lograba convencerla del todo, hasta que decidió enviarle un correo electrónico para darle una última oportunidad. "Si no había interés, no íbamos a estar perdiendo el tiempo toda la vida", relató en el programa de Cuatro.

El de Fuentealbilla lo hizo justo antes de partir de gira a Japón con el club azulgrana. A su regreso a Barcelona, le regaló un avión -de juguete- y una carta. "Ese día se pegó como dos horas de tráfico de Barcelona a Mataró y nos encontramos en una gasolinera. Ese día que nos encontramos y leí la carta le dije a mi hermana: 'Me he enamorado'", destapó Anna.

Desde ese instante, ambos están más enamorados que nunca y han formado una gran familia con cinco hijos: Valeria, Paola Andrea, Siena, Romeo y Olimpia. Además, revelaron que no descartan tener otro hijo, ya que "disfrutamos mucho de ellos".