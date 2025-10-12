Estos son los supermercados que abren este domingo 12 de octubre en España

Este domingo, 12 de octubre, tiene lugar el Día de la Hispanidad en toda España. Con motivo de este festivo, muchos establecimientos cierran o limitan sus horarios de atención al público. No obstante, algunas personas pueden necesitar cumplir con una compra de última hora.

Por este motivo, varias cadenas de supermercados deciden abrir sus tiendas con un horario especial. De hecho, estas aperturas son más frecuentes en las zonas turísticas o ciudades con una mayor densidad de población.

Previamente, es importante destacar que los horarios pueden variar según la normativa autonómica y municipal. Por este motivo, se recomienda consultar el horario establecido localmente, independientemente de la compañía.

En este contexto, la mayoría de tiendas Lidl abrirán sus puertas este domingo. La cadena alemana abre en su horario habitual desde las 9 de la mañana hasta las 21:30 de la noche, sobre todo en las zonas urbanas. Sin embargo, se recomienda consultar el horario de la tienda más cercana.

Por otra parte, los supermercados DIA cuentan con una política particular. En algunas ciudades abrirán con normalidad, en otras mantendrán un horario reducido y, en algunas, permanecerán cerrados. De esta forma, es recomendable consultar el horario por municipio.

Carrefour también abrirá las puertas de sus hipermercados y supermercados, aunque mantendrá horarios reducidos. No podemos decir lo mismo de Alcampo, que mantendrá cerrados la mayoría de sus supermercados.

Tampoco podremos visitar los establecimientos de Mercadona. La cadena valenciana mantiene su política de no abrir domingos y festivos. De hecho, continuarán cerrados en las comunidades autónomas que trasladen el festivo al lunes.

En este caso, es importante recordar que Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla mueven todos los festivos que coinciden en domingo. Por lo tanto, algunas superficies seguirán cerradas el día 13 de octubre.