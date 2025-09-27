SOCIEDAD
Estos son los supermercados más caros de España en 2025
La diferencia entre la tienda más barata y más cara supone un ahorro medio de 1.132 euros
En los últimos años, la cesta de la compra se ha visto afectada por la inflación y otros factores que han aumentado su precio. La situación ha provocado que cada vez resulte más importante escoger bien en qué supermercado hacemos la compra.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la diferencia entre la tienda más barata y más cara supone un ahorro de 1.132 euros de media en España. De hecho, la brecha se aumenta hasta los 4.270 euros en Madrid, y se reduce en 242 euros para Roquetas de Mar.
Este miércoles, la OCU ha publicado su estudio anual de supermercados. Los resultados han determinado cuáles son los supermercados más baratos para hacer la compra en 2025 y, también, los más caros.
El informe indica que los establecimientos más caros de España están en Madrid. No obstante, las comunidades autónomas donde resulta más caro hacer la compre de media son Baleares, Cataluña y País Vasco.
En cuanto las localidades, las más caras para hacer la compra son Cerdanyola del Vallès y Castelldefels, ambas en la provincia de Barcelona. En este contexto, la OCU concluye en su informe que la cesta de la compra ha aumentado de media un 2,5%.
Los precios de los alimentos frescos son los que más han subido, con un 6,7% de media. De hecho, la mayoría de los precios han subido más que la inflación. Según el organismo, los establecimientos que más han encarecido sus productos son Hipercor (7%), Lidl (6,8%), y Supercor (6,1%).
La OCU señala en su informe que "todas las grandes cadenas han aumentado sus precios para la Cesta OCU en 2025". Para realizar el estudio, la OCU ha calculado el nivel de precio en distintos supermercados, ubicados en 183 ciudades españolas.
Entre los productos que más han subido de precio se encuentra el café, con un aumento del 54,1%. A continuación están los plátanos (35,9%), seguidos de los limones (33%), los huevos tamaño M (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%).
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi
- Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
- Sergio Ramos se hace de oro: el futbolista vende su casa de La Moraleja por un auténtico dineral
- Cómo Pau Gasol evitó la 'quiebra' de un novato en una cena de 30.000 dólares: 'Es mi responsabilidad como veterano
- La reacción de Miró a la amenaza de VOX con despedir a Marc Giró 'de forma fulminante
- Así es el vestido 'con firma catalana' que lució Aitana Bonmatí durante la gala del Balón de Oro: 'Es una pieza valorada en 950 euros