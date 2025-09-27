Estos son los supermercados más caros de España en 2025

En los últimos años, la cesta de la compra se ha visto afectada por la inflación y otros factores que han aumentado su precio. La situación ha provocado que cada vez resulte más importante escoger bien en qué supermercado hacemos la compra.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la diferencia entre la tienda más barata y más cara supone un ahorro de 1.132 euros de media en España. De hecho, la brecha se aumenta hasta los 4.270 euros en Madrid, y se reduce en 242 euros para Roquetas de Mar.

Este miércoles, la OCU ha publicado su estudio anual de supermercados. Los resultados han determinado cuáles son los supermercados más baratos para hacer la compra en 2025 y, también, los más caros.

El informe indica que los establecimientos más caros de España están en Madrid. No obstante, las comunidades autónomas donde resulta más caro hacer la compre de media son Baleares, Cataluña y País Vasco.

En cuanto las localidades, las más caras para hacer la compra son Cerdanyola del Vallès y Castelldefels, ambas en la provincia de Barcelona. En este contexto, la OCU concluye en su informe que la cesta de la compra ha aumentado de media un 2,5%.

Los precios de los alimentos frescos son los que más han subido, con un 6,7% de media. De hecho, la mayoría de los precios han subido más que la inflación. Según el organismo, los establecimientos que más han encarecido sus productos son Hipercor (7%), Lidl (6,8%), y Supercor (6,1%).

La OCU señala en su informe que "todas las grandes cadenas han aumentado sus precios para la Cesta OCU en 2025". Para realizar el estudio, la OCU ha calculado el nivel de precio en distintos supermercados, ubicados en 183 ciudades españolas.

Entre los productos que más han subido de precio se encuentra el café, con un aumento del 54,1%. A continuación están los plátanos (35,9%), seguidos de los limones (33%), los huevos tamaño M (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%).