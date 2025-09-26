Estos son los supermercados más baratos de España en 2025

La subida del precio sobre la cesta de la compra es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En concreto, los alimentos frescos se han encarecido un 8% en 2025. La situación afecta a la economía familiar, pero también provoca que seguir una dieta saludable resulte más complicado.

En este contexto, escoger en qué supermercado hacer la compra es fundamental. Depende del establecimiento, los compradores pueden ahorrar hasta 1.132 euros anuales. Por este motivo, la OCU ha compartido una publicación con los supermercados más baratos de España en 2025.

Según el informe, "todas las grandes cadenas han aumentado sus precios para la Cesta OCU en 2025". Para elaborar este estudio, la OCU ha calculado el nivel de precio en diferentes supermercados, repartidos por 183 ciudades españolas con distinto tamaño. Además, el documento distingue entre cuatro tipos de cesta:

Cesta OCU: Alimentos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene.

Alimentos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene. Cesta fresca: Frutas, verduras, carne y pescado.

Frutas, verduras, carne y pescado. Cesta de marcas: Productos de marcas líderes sobre una misma denominación, peso y tipo de envase.

Productos de marcas líderes sobre una misma denominación, peso y tipo de envase. Cesta económica: Productos baratos del establecimiento sobre una misma definición.

Los resultados de la OCU muestran que en 42 de las 183 ciudades el establecimiento más barato para comprar la 'Cesta OCU' es hipermercado Alcampo. Otra excelente opción es la cadena Dani, pero solo distribuye en Granada, Málaga, Jaén y Almería.

En segunda posición estaría Consum, liderando en 21 municipios. A continuación, Lidl y Supeco con 18, seguido de Family Cash con 17 y Aldi, con 16 localidades. Por otro lado, Mercadona es la opción más económica en 14 de las ciudades incluidas en el estudio.

El coste para un hogar medio sobre la cesta de la compra OCU está situado en los 6.259 euros. De hecho, la OCU destaca que "entre la tienda más cara y la más barata de una ciudad hay una diferencia de 1.132 euros al año por término medio".

Finalmente, el informe señala que en algunas ciudades los ahorros posibles son mucho mayores. En Madrid, la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato es de 4.270 euros al año, seguido de Las Palmas de Gran Canaria, León, Gijón y Vigo, con un ahorro entre 1.900 y 2.000 euros.