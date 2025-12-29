Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Estos son los supermercados que abren en Nochevieja: horario del 31 de diciembre

En fin de año, algunos establecimientos permanecerán abiertos, con horario especial y otros cerrados

archivo gente comprando supermercado

archivo gente comprando supermercado / NÉSTOR VILLAMAYOR| EUROPA PRESS

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Durante esta semana, los consumidores están preparando los últimos retoques para Nochevieja. En España, es tradición reunirse para la cena del 31 de diciembre, así como la comida del día posterior, en Año Nuevo.

Como es habitual, la antelación es fundamental para conseguir unos buenos preparativos. No obstante, es frecuente que se produzcan compras de última hora, como regalos y comestibles.

Por este motivo, es importante conocer el horario de los supermercados en días festivos. En este contexto, algunos establecimientos permanecerán abiertos, con horario especial y otros cerrados.

Los supermercados Aldi abrirá sus locales durante la próxima Nochevieja, desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, cerrando el 1 de enero. Por otra parte, Carrefour puede presentar un horario distinto en cada municipio.

La cadena francesa cuenta con varios formatos de establecimientos: Carrefour Express, Carrefour Market y Carrefour 24 horas. Es recomendable consultar cada tienda, pero la mayoría abrirá hasta las 20:00 horas.

Este miércoles, Mercadona abrirá sus puertas hasta las 19:00 horas de la tarde. También se mantendrá abierto por la tarde Lidl, hasta la misma hora que la empresa española.

Los supermercados de El Corte Inglés, igual que sus grandes almacenes, atenderán a los clientes desde las 10:00 horas de la mañana, y hasta las 20:00 horas de la tarde.

Según la tienda, Alcampo puede aplicar un distinto horario. Puede haber excepciones, pero muchos de sus locales permanecerán abiertos en horario reducido, tanto en fin de año como el primer día de 2026.

