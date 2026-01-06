Economía
Estos son los regalos de Reyes que Hacienda puede obligar a declarar
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda ha explicado la situación de los obsequios
Este martes, 6 de enero de 2026, se celebra en España el día de Reyes. Durante la mañana, millones de españoles se despertarán con regalos debajo del árbol de Navidad. Por este motivo, algunos ciudadanos se preguntan si deben tributar sobre el valor económico de los mismos.
En este contexto, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha señalado que las personas que reciban regalos durante el día de Reyes no deberán tributar en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, con excepción de los que tengan un alto valor económico.
La normativa indica que cualquier regalo se considera una donación, pero los técnicos esclarecen que estos obsequios no se declaran, al menos en la práctica. Por lo tanto, se descarta una actuación fiscal en los presentes más frecuentes.
De esta forma, no se observarán los regalos comunes de valor moderado, como: entradas, juguetes, dispositivos electrónicos, ropa e incluso, módicas cantidades de dinero.
Ahora bien, Gestha advierte que la Agencia Tributaria podría exigir la declaración y el posible pago del Impuesto de Donaciones en los regalos de alto valor económico y grandes cantidades de dinero.
Según cuentan los técnicos, la situación cambia cuando los regalos se tratan de: grandes sumas de dinero, en efectivo o transferencia, inmuebles, joyas, vehículos u otros regalos de alto importe.
En cualquiera de estos casos, las autoridades autonómicas podrían exigir la tributación, según los criterios de cada territorio. Además, la Administración dispone de cuatro años para revisar estas operaciones.
En este periodo de tiempo, la Agencia Tributaria puede exigir información sobre el regalo. Posteriormente, Hacienda podría requerir la regularización de los impuestos sobre la donación.
