Un joven prueba la comida española de Estados Unidos y alucina con el precio: "Solo faltaría que estuviera malo"

'Little Spain' es un mercado gastronómico ubicado en Nueva York, creador por los chefs José Andrés y los hermanos Adrià

Un joven preuba la comida española de EE. UU.

Un joven preuba la comida española de EE. UU. / TikTk/oscaarfont

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La gastronomía nacional forma parte de la identidad cultural de cada país. Las recetas, los ingredientes e incluso los horarios, forman parte de la idiosincrasia del territorio.

En este contexto, muchos españoles que se han mudado al extranjero echan de menos la cocina patria. Desde la tortilla de patatas hasta la paella, la cocina española es una de las más conocidas y respetadas de todo el mundo.

El influencer Óscar Font, actual residente de los Estados Unidos, ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok (@oscaarfont) donde revela cuánto cuesta la comida española en Nueva York.

La Gran Manzana dispone de múltiples restaurantes donde buscan recrear la experiencia culinaria de nuestro país. La publicación suma más de 1,1 millones de visualizaciones, y tiene como protagonista el famoso 'Little Spain'.

Este mercado gastronómico de cocina española se encuentra en Nueva York, y fue creador por el chef José Andrés y los hermanos Adrià. Dentro del recinto, se pueden encontrar algunos de los platos más famosos de nuestra gastronomía.

En este caso, no pueden faltar raciones y tapas de pulpo a la gallega, patatas bravas, croquetas, tortilla de patatas o el clásico gazpacho. Aunque los precios son elevados, la calidad de los productos superó sus expectativas.

Según el creador de contenido, el gazpacho "sabe a casa de mi abuela". La pareja también destacó las croquetas de pollo, que "están buenas". En cuanto los calamares con alioli, "le falta un poco al rebozado".

Finalmente, la tortilla de patatas no estaba muy buena, pero sorprendieron al revelar que habían comido alguna "mucho más mala en España". La cuenta de la comida, para dos personas, era de 154 dólares, pero con el 20% de la propina, ascendió hasta los 184 dólares.

