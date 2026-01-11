Estos son los inquilinos que se podrán deducir hasta 1.237 euros del IRPF en la próxima Renta

En la próxima declaración de la Renta, cientos de inquilinos podrán ahorrarse parte del IRPF gracias a los beneficios fiscales. En este caso, los ciudadanos pueden acogerse a varias deducciones estatales y autonómicas por alquiler.

Hablamos del alquiler de la vivienda habitual, una deducción que genera preguntas entre los contribuyentes. Actualmente, todos los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015 se pueden beneficiar de esta deducción estatal.

No obstante, cada Comunidad Autónoma puede aplicar un porcentaje de deducción diferente. En Aragón, Cataluña y Galicia hay un 10% de porcentaje deducible, con un límite de 300 euros.

En el territorio catalán, este límite aumenta hasta los 600 euros si se trata de familias numerosas o discapacidad. En Andalucía, el porcentaje asciende hasta un 15%, con un valor máximo de 600 euros, subiendo hasta los 900 euros si se justifica una discapacidad.

Con este mismo porcentaje se encuentran varias comunidades, aunque el límite varía en cada una de ellas: Castilla y León (459 €), Castilla-La Mancha (450 €), Baleares (400 €) y Canarias (500 €).

Posteriormente, la Comunidad Valenciana presenta unas deducciones que ascienden hasta el 20%, con un límite de 700 euros. Por último, la Comunidad de Madrid ofrece un 30% de deducción con hasta 1.237 euros deducibles.

En términos generales, la deducción exige cumplir con otros requisitos como un límite de ingresos y una determinada edad. Habitualmente, esta deducción está disponible para los menores de 35 años.

Finalmente, cabe destacar que los propietarios pueden acogerse a la reducción sobre el rendimiento neto del alquiler. Según las condiciones y la ubicación, esta reducción puede oscilar entre el 50% y el 90%.