Los Estopa visitan 'La Revuelta' el día después de ir a 'El Hormiguero': "Mi marido me tiene hasta los cojones"

Después de visitar 'El Hormiguero' durante la noche del martes 22 de abril, los hermanos Muñoz, integrantes de Estopa, pasaron por el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para visitar a su máxima competencia, 'La Revuelta'.

El programa está presentado por David Broncano y dirigido por Ricardo Castella, a la vez que amenizado por el músico Grison y el resto de colaboradores que participan en la elaboración del programa previa entrada del invitado de turno.

Si se conoce un poco el funcionamiento de ambos formatos, uno se podía imaginar que el tono de ambas entrevistas iba a ser no menos que radicalmente diferente. Antes de empezar con la entrevista como tal, han preguntado a una de las personas del público, Merche, que quería comentar algo previamente desde la bañera especial.

"Mi marido, que está ahí atrás, me tiene hasta los cojones con Estopa", espetaba dirigiéndose directamente a los Muñoz, que no podían hacer otra cosa que reírse. "Llevo años intentando escapar de Estopa porque mi marido es que no para de poneros. Vengo aquí y Estopa otra vez", sentenciaba la mujer.

Finalmente, José y David bajaban a darle un abrazo después de dedicarles esas palabras y reconocerles que aunque le gustan , prefiere a Joaquín Sabina, algo que aceptaron con total deportividad.

La única 'red flag' en contra de los Estopa: los calcetines en la cama

Tras el 'incidente' con Merche, la noche viraba hasta hablar de qué forma van por casa los Estopa. Broncano preguntaba si son del tipo de gente que prefiere "ir en chándal", aunque José se iba directamente a un pijama al que "tiene cariño".

"Yo tengo un pijama que llevó con él... le cojo cariño a los pijamas", comentaba antes de revelar que prefiere esta prenda antes que el chándal para estar en casa. Justo después su hermano David se interesaba por conocer de qué manera duerme y qué 'outfit' usa.

"¿Tú cómo duermes? Yo en gayumbos y una camiseta cómoda", contestaba el cantante a su propia duda. Broncano les sugería hacerlo desnudos "porque regula la temperatura" y ayuda a dormir mejor, algo de lo que no se fiaba David, con miedo a "pillar un resfriado culero".

Finalmente, llegaron al tema de los calcetines, y el vocalista reconocía meterse en la cama con los calcetines puestos, aunque a Grison le parecía una auténtica aberración. El público también mostraba su desacuerdo con pitos contra la declaración: "Pues de follar no hablemos, porque también lo hago con calcetines", se mofaba el hermano mayor. Para cerrar el tema, Broncano también se sinceraba y reconocía que practicaba lo mismo "para no resbalar", si le tocaba hacerlo de pie.