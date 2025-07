El estilo de juego de Rashford, en el punto de mira: "Es un delantero que no trabaja"

Ni Nico Williams ni Luis Díaz: el elegido por Deco y Joan Laporta para reforzar el extremo ha sido Marcus Rashford. El atacante llega cedido del Manchester United con el objetivo de recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Hansi Flick. Aunque aún no ha debutado, el delantero inglés ya está en el punto de mira.

La incorporación de Rashford al FC Barcelona ha sido el tema de la semana en las tertulias deportivas. Por ejemplo, en el programa de Esport3 'Onze, presentado por Xavi Valls y Sique Rodríguez, comentaron la situación del delantero inglés.

Xavier Valls, colaborador habitual del programa, no se mordió la lengua para sentenciar el fichaje. Primero de todo, quiso recordar a la afición culé que es "el plan C", debido a que "el plan A era Luis Díaz y el plan B era Nico".

El periodista expuso que "es un delantero que no presiona nada, que no trabaja nada, que no va a ningún duelo...". Por ello, aseguró que "o cambia esto o tendrá dificultades" para jugar con el técnico alemán.

Sin embargo, reconoció que Rashford "tiene talento para entrar en la manera de jugar del Barça, clarísimo", aunque "si tu vienes aquí y no corres...", dando a entender que tendrá pocos minutos con la camiseta azulgrana.

"Es un chico cerrado en sí mismo"

En cambio, en el programa 'Què t'hi jugues', el periodista Guillem Balagué destapó que "si preguntas a aficionados del Manchester United, tienen la idea clarísima de que es una persona que no estima el deporte, que no le gusta trabajar, que no se comunica bien con su gente, ni con la afición, ni con el entrenador, ni con los jugadores".

A pesar de todo, Unai Emery decidió apostar por él de cara al pasado mercado de invierno. El técnico le confesó por FaceTime que "no quiero saber qué te ha pasado, por qué no te quieren, no quiero saber nada. Pero que sepas que si vienes con nosotros, te convertiremos en uno de los mejores jugadores del mundo".

Una llamada que ilusionó a Rashford. Aunque, la sensación que tuvo Emery al verlo en persona es que era "un chico cerrado en sí mismo, tímido, y tal vez desencanto del mundo del fútbol". El delantero inglés tuvo un rendimiento sobresaliente en el Aston Villa, hasta que se lesionó.