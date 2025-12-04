Esther González, jefa de Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Cabueñes en el Foro de Deporte y Salud: "No hay tratamientos, hay pacientes"

Moverse es esencial para mantener la buena forma, y es importante darse cuenta antes de que sea tarde. Es el caso de Esther González, jefa de Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón, quien confesó en el 'Foro Deporte y Salud', presentado en el Espacio Bertelsmann de Madrid, que "no era nada deportista, era antideportista". Pero cambió el chip cuando se dio cuenta de lo importante que es para prevenir enfermedades.

En la conferencia, con el título 'MoviMMiento que transforma', la experta en la salud comenzó comentando que desde pequeños se inculca que lo más importante es estudiar y sacar buenas notas, y el deporte se deja de lado. Algo que no se puede hacer de ninguna de las maneras.

Ya entrando en materia, González reveló que antes creía que la única manera de superar un cáncer de mieloma era exclusivamente a través del tratamiento médico. No obstante, con los años se ha dado cuenta de que existen otras opciones complementarias, como la práctica del deporte.

"Antes los pacientes con mieloma vivían entre dos y cuatro años, y ahora tengo pacientes a los que llevo acompañando diez o incluso veinte años… Van a vivir muchos años más. Al final se trata de proporcionar calidad de vida. Es un proyecto rompedor", afirmó, sobre el propósito que impulsa: 'MoviMMiento'. Además, asistió al foro el paciente Fernando González, quien corroboró el relato de González.

Fernando González y Esther González, en el 'Foro Deporte y Salud' / Alba Pacheco

La doctora subrayó que el tratamiento debe ser monitorizado y que la atención no debe limitarse al hospital, siendo crucial el papel de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMp), una asociación de pacientes de mieloma múltiple que ayudan a los enfermos.

También, explicó que la combinación de ejercicios más recomendable incluye equilibrio, fuerza y actividad aeróbica. Sin embargo, matizó que todo dependerá de cada persona: "No hay tratamientos, hay pacientes", remarcó. Entre los ejercicios que pueden ser beneficiosos mencionó montar en bicicleta, caminar o nadar. Aunque, siempre dependerá de cada persona.