Esther Cabrera (63 años), quiere jubilarse pero no puede: "tengo 44 años cotizados y me van a quitar el 21% de la pensión"

Hay muchos casos de personas jubiladas que han recibido penalizaciones en la pensión por un matiz de la Seguridad Social que muchos consideran injusto. Este último tiene que ver con la edad mínima de jubilación y la situación de Esther Cabrera lo refleja a la perfección.

La usuaria de 63 años de edad quiere jubilarse, pero opta por no hacerlo por la posible penalización que recibiría a causa de no llegar a la edad mínima requerida por la entidad, la cual se sitúa en los 65 años.

El problema de esto es que Esther Cabrera cumple de sobra con el requisito de años cotizados, dado que la Seguridad Social estipula que debe ser de al menos 38 años y 3 meses, y ella tiene 44 en total.

Aquí es donde entran en juego los controvertidos coeficientes reductores de la Seguridad Social: si te jubilas de forma anticipada, pueden un buen porcentaje de la pensión, por mucho que cumplas de forma sobrada el segundo requisito.

Así lo contaba la propia Esther en una entrevista con el programa 'Y ahora Sonsoles': "Me quitan entre un 17% y un 21%, lo cual es una quinta parte de lo que estoy cobrando". Algo ante lo que, además, añadía contexto al hablar de cuántos años ha cotizado:

"Yo he trabajado 44 años y tres meses. He cotizado más de lo que está exigiendo el Gobierno para pagar las jubilaciones", especificaba Esther para ejemplificar una situación en la que se encuentran muchas personas.

Esto último es algo que ha generado un intenso debate en el Congreso sobre qué hacer exactamente con aquellas personas que hayan cotizado más de 40 años a lo largo de su trayectoria profesional.

Sobre todo, porque la percepción general en torno a esta situación es de gran injusticia; aunque muchos expertos aseguran que la Seguridad Social no debe implementar cambios con tal de garantizar su sostenibilidad frente al envejecimiento de la población.