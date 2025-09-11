Así es Esther Arroyo: presentadora, modelo, actriz y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Pasapalabra es uno de los formatos por excelencia de Atresmedia. El concurso de Antena 3 cambia de invitados cada tres días, renovado los acompañantes de los concursantes principales: Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

El programa presentado por Roberto Leal recibe a cuatro famosos que intentarán sumar la máxima cantidad posible de segundos al cronómetro final. En esta ocasión, las celebridades estarán en el plató desde este miércoles 10 de septiembre y hasta el lunes 15 del mismo mes.

Esther Arroyo (Cádiz, 1968) es una conocida modelo, actriz y presentadora de televisión. La gaditana fue elegida Miss España en 1990, durante la gala celebrada en Mailaño, Cantabria.

Desde entonces, la modelo comenzó su carrera en televisión y cine. En primer lugar, fue presentadora de 'Homo Zapping' y colaboradora de 'Sabor a ti'. Posteriormente, también hizo su debut como actriz en la serie 'Más que amigos'.

No obstante, el papel más destacado de Arroyo fue el de 'Ali' en la serie 'Periodistas', durante cuatro temporadas. Además, la gaditana también ha participado en otras series como 'Los Serrano' y 'La familia Mata'.

Fuera de la actuación, Esther Arroyo fue participante y finalista del concurso de baile '¡Mira quién baila!', en La 1. En televisión, ha sido presentadora de 'El rey de la comedia' en la cadena pública.

En la gran pantalla, la andaluza trabajó en la película 'Atún y chocolate' de Pablo Carbonell y en 2004, colaboró como actriz de voz en la película 'Los increíbles', encargándose del papel de 'Mirage'.

Después de sufrir un grave accidente, Esther Arroyo anunció su retirada de la vida pública por las secuelas del mismo. Afortunadamente, en 2016 reapareció en televisión para colaborar en 'Amigas y conocidas', de TVE. A partir de su regreso, ha participado en 'Tu cara me suena' y colaborado en diferentes concursos y programas.