Ester Expósito revela su mayor secreto: confiesa que tiene depresión con tan solo 25 años

Hay muchos actores que empiezan en esta industria muy pronto, algunos de ellos antes de cumplir la mayoría de edad. En el caso de Ester Expósito, aunque antes formase parte de proyectos como 'Centro Médico', no sería hasta los 19 años cuando se unió al reparto de 'Élite', una de las series españolas más exitosas de todos los tiempos.

Quizás muchos de vosotros penséis que ser actor es muy sencillo, pero la vida tan ajetreada que llevan en muchos casos y las agendas repletas de compromisos no son fáciles de controlar.

Ester Expósito ha concedido una entrevista muy sincera para Elle en la que ha revelado que padece depresión, enfermedad por la cual se está medicando en estos momentos. Es más, califica a esta etapa de su vida de "tenebrosa y compleja".

"Es un momento delicado y te sientes vulnerable, te estás encontrando y eres muy sensible. En el instituto estaba muy apagada y perdida. Tenía mucha ansiedad, no quería estar ahí y se sumaron vivencias, experiencias, que me hicieron sentir muy aislada".

Poco a poco, todo este bagaje que llevaba encima fue empeorando y "derivó en un estado bastante depresivo". En estos momentos, sigue estando bajo control médico por la depresión: "estoy medicándome desde hace tiempo para eso. Y también ayuda a entenderte. Debes vivir muchas cosas para saber qué necesitas en tu vida".

Aunque todavía esté lejos de alcanzar un punto de equilibrio y paz en su vida, cree que antes o después lo conseguirá: "como soy obsesiva e inconformista, doy muchas vueltas a la cabeza", señala la intérprete.

El secreto de su progresión con la depresión se encuentra en mantener una relación más estable consigo misma, exigirse menos de lo que hace ahora. Y por lo que cuenta, está a punto de conseguirlo.