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Ester Expósito revela qué es lo que más le gusta de un hombre: "Son cosas que enganchan"
La actriz madrileña concedió una entrevista a 'Harper's Bazaar'
Ester Expósito sigue manteniendo una relación sentimental con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Ayer, la actriz madrileña acudió al Santiago Bernabéu para disfrutar del tercer encuentro de la temporada del conjunto de José Mourinho, que se enfrentó a un recién ascendido, el Málaga. El Real Madrid no falló a su cita con la victoria y goleó al conjunto de Funes por 4-0. Uno de los goles lo anotó Mbappé, que se lo dedicó a Expósito.
Las cámaras de Movistar Plus captaron a la actriz celebrando el tanto por todo lo alto, lo que demostró que la relación entre ambos va muy en serio, algo de lo que habló indirectamente en su última entrevista a 'Harper's Bazaar'.
Expósito dio el salto a la fama desde muy joven gracias a su interpretación en 'Élite'. Una situación que adoptó con total naturalidad. La actriz comentó que "si quería una vida tranquila, alejada de los focos y de que se hablara de mí, entonces tendría que haber elegido otro camino".
La intérprete madrileña quiso dejar claro que el amor es muy importante para ella: "Significa mucho para mí".
Por esta razón, Expósito se abrió en canal para revelar qué es lo que más le gusta de un hombre: "Lo que más valoro en un hombre es la inteligencia emocional, la sensibilidad y el sentido del humor; son cosas que enganchan".
Otro de los aspectos que tiene que tener la persona es que sea consciente de la realidad social: "Que tenga conciencia de cómo está el mundo, que no sea inmune al caos y las injusticias que nos rodean".
Tiene clara admiración por los hombres que son capaces de cuestionar los privilegios de los que disfrutan: "Me gusta cuando no se quedan en ese privilegio, sino que se hacen responsables de las cosas que hacemos mal como sociedad y que hay que cambiar".
Son aspectos que también valora en las mujeres. Además, no dudó en decir que "la sororidad es lo mejor que podemos hacer las unas por las otras".
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