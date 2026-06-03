Ester Expósito se pronuncia sobre su polémica en el concierto de Bad Bunny: "El problema no es un baile de dos segundos"

Los conciertos de Bad Bunny están en boca de todos. Uno de los más comentados fue el primero que dio en Madrid, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano, pues apareció Ester Expósito, pareja actual de Kylian Mbappé, en 'La Casita', que es la zona más VIP del concierto, donde las cámaras la captaron bailando con el resto de los asistentes.

El delantero del Real Madrid tampoco se quiso perder el primer concierto del cantante puertorriqueño en la capital de España, aunque no se le vio muy junto con la intérprete madrileña. Sin embargo, el atacante francés fue el protagonista en decir la mítica frase: "Acho, PR es otra cosa".

En un momento dado del concierto, Bad Bunny se acercó a ella y se puso a bailar, algo que no pasó desapercibido en X, antes conocido como Twitter. Un usuario de la red social de Elon Musk señaló: "Mal día para ser Mbappé". Otro, argumentó: "Es la Kardashian española, no deja vivo uno".

Ayer, la actriz española acudió al evento organizado por Desigual, donde celebraron en Ibiza 40 años de su primera tienda. La novia de Mbappé no dudó en atender a los medios de comunicación. La primera pregunta que le hicieron fue cómo se encontraba, lo que contestó: "Bien, estoy muy feliz".

Sobre el concierto de Bad Bunny, Expósito fue transparente: "Muy bien, superdivertido y lo dimos todo". Los periodistas presentes se interesaron en conocer cómo se puede acceder a 'La Casita', pero la actriz señaló que "te invitan y vas. Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien".

Bad Bunny, en su primer concierto en la capital de España / SPORT

"Acaparaste todas las miradas en 'La Casita' y muchas críticas por estar ahí. ¿Qué nos puedes decir al respecto?", cuestionó un periodista.

En ese instante, Expósito se abrió en canal para decir: "El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y, también, en las personas que utilizan las redes sociales para hacer daño. Ese es el problema, bueno una parte".

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También, puso en tela de juicio la manera en la que se utilizan las redes sociales: "Hemos de poner el foco ahí, cuando suceden este tipo de situaciones".