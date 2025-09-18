Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: "Madre mía, las matemáticas"

TVE ha vuelto a la programación regular y 'La Revuelta' vuelve a ser su producto estrella, con David Broncano a la cabeza, y con la inestimable colaboración de su director, Ricardo Castella, y del especialista del 'beat box', Grison, además del resto de colaboradores.

Una temporada más, cada noche el programa da la bienvenida a algunos invitados para charlar sobre sus trabajos o simplemente para pasar un rato entretenido junto con el presentador de Jaén y el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Tras su paso por la competencia, Ester Expósito acudía a la llamada de David Broncano junto con Mirela Balić, protagonistas de la película 'El talento'. La trama recoge la historia de una novela de Asrthur Schnitzier, 'La señorita Else', donde se expone la vida de una joven chelista que debe decidir si conseguir el éxito o salvar a su familia a cambio de vender su cuerpo al padre de su mejor amiga y así evitar que entren en la cárcel.

Entre la conversación y los desvaríos de cada noche en el programa, en un momento salió el tema de las parejas de las dos actrices. Balić indicaba que nunca había salido con una persona que fuera de su misma profesión, aunque su novio es "tatuador y DJ". Por su parte, Expósito reconocía justo lo contrario, que solamente había tenido parejas que formaban parte del mundo de la interpretación: "El roce hace el cariño", indicaba.

De repente, entre el público aparecía una persona que reconocía "haber engañado a las parejas que ha tenido", lo que le valió el apelativo de "bicho malo" por parte de la actriz de ascendencia Serbia y Croata. Ni corto ni perezoso, el chico le tiraba la caña a su compañera: "Ester, yo no soy actor", apuntaba y recibía las risas de todo el teatro. "Te lanzaste un triple y no ha tocado ni tablero", puntualizaba Broncano.

Entre los muchos temas que fueron saliendo, uno de los más interesantes fue si las actrices suelen ir a terapia psicológica. "Voy a veces sí, de vez en cuando", comentaba Ester, mientras que Balić aseguraba que "llevaba seis meses yendo una vez a la semana", y reconocían que es importante mantener la constancia: "Yo soy fiel a la terapia", indicaban.

Las preguntas clásicas

Al final de la entrevista llegó el momento de hablar de las preguntas clásicas, el sexo y el dinero, aunque Ester se mostró cansada del tema. Antes recordaron que después de la última visita de la exactriz de Élite, "me puso más gordita y se metieron conmigo y me decían que me había hecho no se cuantas mil cosas. Luego fui a unos premios y dije que no se hablaba del cuerpo de las personas".

Balić indicaba que ella "muy bien" porque sigue con su pareja e "intentaba ser realista", aunque las cuentas se le complicaban: "Madre mía, las matemáticas", aunque terminaba dando como respuesta "15 o 16" relaciones en el último mes. Por otro lado, Ester no tiene pareja, aunque definía su verano como "muy bien", ahora se encuentra en una etapa en la que "no le apetece tanto" con la vuelta a la rutina, así que daba "un tres" como valor definitivo.