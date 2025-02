Ester Expósito estaría encantada de interpretar a Belén Esteban: "Ahí gano el Goya"

En los últimos años, se han popularizado las producciones biográficas sobre personajes públicos. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión han apostado por esta temática, ya sea en formato serie o documental. En España, si hay un personaje mediático y televisivo cuya historia merece ser contada, es Belén Esteban.

La tertuliana de 'Ni que fuéramos' ha expresado su deseo de llevar a cabo este proyecto e incluso, hay artistas de la industria cinematográfica que no ven con malos ojos su participación en el mismo. El último ha sido Pedro Almodóvar, que dijo lo siguiente sobre dirigir una hipotética serie de la televisiva: "Estos dos próximos años estoy ocupado. Si ella me espera, me lo voy a pensar".

No obstante, en los últimos días ha sido la propia Belén quien ha revelado algunas ideas sobre la producción. "Yo tengo que llevar varias actrices, cuando era jovencita, ya más mayor... Y una de las actrices que me gustaría para cuando era joven, de 21, 22, 23 sería Ester Expósito. Me encantaría".

La admiración de la ex colaboradora de 'Sálvame' fue trasladada a la joven actriz por parte de 'Fotogramas', durante la alfombra roja de los Premios Goya 2024. La respuesta, entre risas, podría impulsar el deseo de Belén Esteban: "Me encantaría, sería un sueño, y dirigido por Almodóvar... Imagínate". Además, Expósito se ha atrevido a valorar los premios que recibiría: "Pero vamos a ponernos a ello, ahí gano el Goya o me nomina, por lo menos".