Ester Expósito estalla en los Premios Goya 2025: "Es parte de esta dictadura social..."

Ester Expósito dio el salto a la fama gracias a la serie de Élite. La actriz interpretó el papel de Carla, una chica rica, consentida y caprichosa con su círculo más cercano. La serie fue un éxito mundial y muchos de los actores han aprovechado el 'boom' mediático para avanzar y crecer en su trayectoria profesional, entre ellos la intérprete madrileña.

La actriz fue una de las invitadas a los Premios Goyas 2025, que se celebró ayer a la 39ª edición de la ceremonia en Granada, concretamente en el palacio de Exposiciones y Congreso. Una gala en la que sucedió un hecho que jamás había ocurrido: dos películas, 'El 47' y 'La infiltrada', ganaron el Goya a Mejor Película.

No obstante, antes de la gala, muchas celebridades pasaron por la alfombra y atendieron a los medios de comunicación. Entre ellas, Ester Expósito, quien fue cuestionada por la 'dictadura del peso': "Las mujeres lo sufrimos mucho más. Es parte de esta dictadura social. Del machismo, del patriarcado", confesó.

"Se va a criticar todo, da igual lo que haga, que nos dejen tranquilas y podamos relajarnos un poquito", admitió delante de todos los medios de comunicación. La actriz ya vivió momentos tensos sobre este aspecto cuando muchas personas se pensaban que se había pinchado la cara.

La actriz comentó al subirse a recoger el galardón Bazaar Women of the Year 2024 en la categoría New Generation que "al parecer me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho, y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada, porque no le he preguntado, y porque es mi cara, y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso, y ya está".