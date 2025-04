Ester Expósito estalla contra el machismo: "No soy una muñeca ni tengo que serlo"

Ester Expósito se dio a conocer gracias a la serie de Élite. La actriz interpretó el papel de Carla, una chica rica, consentida y caprichosa con su círculo más cercano. La serie fue un éxito mundial y muchos de los actores han aprovechado el 'boom' mediático para avanzar y crecer en su trayectoria profesional, entre ellos la intérprete madrileña.

Ahora, la actriz ha sido la imagen de Desigual en la presentación de su última colección. Por este motivo, Expósito ha concedido una entrevista a 'El País' para mantener una conversación donde estalló en contra del machismo estructural, entre otras cosas.

Los eslóganes de la campaña de Desigual son "No soy una muñeca" y "No soy tu tema de conversación", unas frases que destaca la madrileña en la entrevista: "No soy una muñeca ni tengo que serlo".

Asimismo, reconoce que "se nos juzga si cambiamos o si no lo hacemos, se nos exige una perfección real y agotadora, y se ejercen análisis exhaustivos sobre nuestra imagen". Un suceso que lamenta y espera que no suceda nunca más, aunque es conocedora que tristemente seguirá ocurriendo.

Desde sus inicios en la profesión, la intérprete se ha visto expuesta en redes sociales sobre su físico y su aspecto: "Como mujer, tienes más papeletas de que te cosifiquen y te sexualicen enseguida. Siempre he sido presumida y me gusta expresarme a través de la moda y el maquillaje, pero no soy solo eso".

Por otro lado, señala que "no está mal gustarles a los hombres, también hay hombres que nos gustan a nosotras y no tiene nada de malo. Yo lucho contra que solo nos vean como algo sexual. Quiero que otras mujeres vean que a mí también me pasa, que hablo por ellas, y que no sean muy duras consigo mismas".

En este sentido, la actriz no ha vuelto a tener ninguna escena de sexo desde 'Élite': "No es que pida por contrato que sean eliminadas, sino que, si las hay, deben desarrollarse en sus propios términos y formar parte de la historia".

Además, la madrileña confiesa a 'El País' que está harta de los comentarios que recibe en internet y los califica como "son cansados", aunque reconoce que lleva mucho tiempo dejando de lado de leer este tipo de comentarios para centrarse en ella misma.