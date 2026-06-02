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Ester Expósito (26 años), pareja de Kylian Mbappé, sobre su infancia: "Era muy chula. Cuando salíamos de fiesta, me llamaban 'Pitbull'"

La actriz española acudió al pódcast 'La Pija y la Quinqui', donde habló sobre su adolescencia, entre otros temas

Ester Expósito, de joven

Ester Expósito, de joven / Google

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Ester Expósito está en el punto de mira por la relación que mantiene con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Ambos se conocieron a finales de febrero y desde entonces están juntos, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. Aunque al principio se escondían, ya no lo hacen y se les ha visto juntos en Madrid, París, Cagliari y Formentera.

Hace unos días, la actriz madrileña acudió al pódcast 'La Pija y la Quinqui', presentado por Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, donde se sinceró sobre su adolescencia, entre otros temas. En ningún momento de la entrevista, habló de la relación que mantiene con el atacante del Real Madrid.

Expósito no se escondió en ningún momento en revelar cómo era antes de convertirse en una de las actrices más mediáticas del país: "Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco la pelea". El problema que tenía es que era muy impulsiva, lo que le generaba actuar de manera provocativa.

No dudó en reconocer que "era muy chula", algo de lo que se arrepiente. Su punto de inflexión para cambiar su comportamiento fue gracias a la serie Élite', ya que se dio cuenta que su vida privada empezaba a tener mucha repercusión. "Cuando hice 'Élite' tuve que parar porque digo: me meto en una pelea y me graban o me denuncian, es público todo", aseguró.

Ester Expósito

Ester Expósito / Archivo

Era una imagen que no solo tenía ella, pues su círculo de amigos más cercanos también se daba cuenta de que tenía que parar con esa faceta: "Miguel, en 'Élite', me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta decía que yo era el pitbull del grupo".

A pesar de que ha mejorado muchísimo en mejorar sus impulsos, la actriz madrileña reconoció que todavía hay momentos en los que tiene que pensar antes de actuar: "Hace poco tuve que contenerme muchísimo. Un puñetazo muy merecido, muy merecido".

Ester Expósito, en el pódcast 'La Pija y la Quinqui'

Ester Expósito, en el pódcast 'La Pija y la Quinqui' / YOUTUBE

Su estilo estaba marcado por los pendientes de aro, el maquillaje marcado y las sudaderas: "Yo era muy choni, muy choni. Lo que no se vía en Instagram era peor todavía".

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Una confesión que llama mucho la atención, ya que muchos de sus seguidores la ven actualmente como actriz y consideran que podría dedicarse completamente al modelaje, pues siempre va impecable, especialmente en los eventos a los que asiste.

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