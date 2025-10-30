TRÁFICO
España pondrá fin al carnet de conducir para mayores de 65 años que no cumplan los requisitos
Los usuarios deberán superar diferentes análisis médicos sobre su visión, audición o reflejos, entre otros
En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha aumentado los requisitos para renovar el carnet de conducir a las personas mayores de 65 años. La medida tiene como objetivo prevenir los riesgos derivados de la edad, sin poner un límite a la misma, siempre que se mantengan las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas.
A partir de este año, los conductores que superen esta edad deben someterse a una renovación más estricta. Para comprobar sus facultades, los usuarios deberán superar diferentes análisis médicos sobre su visión, audición o reflejos, entre otros.
En este caso, el organismo podría denegar la renovación de la licencia si observa deficiencias o patologías. En Colombia, los usuarios también deben acreditar sus aptitudes mediante un examen en el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).
Los usuarios que no hayan inscrito su certificado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) no podrán obtener su renovación de la licencia. Así lo ha confirmado la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios en sus guías oficiales.
Además, los conductores también tienen que estar al día de sus obligaciones y multas. Por otra parte, el Ministerio de Transporte estableció en su Resolución 217 de 2014 cómo se deben conceder y evaluar los certificados de aptitud en el país sudamericano.
De esta forma, el organismo de tránsito está obligado a verificar en el RUNT que el solicitante cuenta con un certificado vigente. En este documento, aparecerán emitidas por un CRC las capacidades físicas, mentales y de coordinación motriz del conductor.
En caso de que este certificado esté vencido, la solicitud de renovación quedará rechazada por la entidad. Por otra parte, el archivo tiene que haber sido reportado a través del sistema SICOV.
Finalmente, es importante destacar que el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses. Es decir, si el usuario deja pasar este periodo de tiempo sin realizar el trámite, deberá someterse de nuevo a los exámenes.
