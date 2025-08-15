El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro: puedes reclamar tareas de trabajo efectivas durante tu jornada laboral

El artículo 4.2a del Estatuto de los Trabajadores establece que todos los empleados tienen derecho a que les asignen tareas efectivas durante su jornada laboral, evitando de esta forma periodos de inactividad injustificados de su empresa empleadora. Este derecho, desconocido por muchos trabajadores, constituye una de las herramientas fundamentales para proteger la dignidad profesional y el desarrollo en el puesto laboral de los trabajadores.

El Estatuto de los Trabajadores recoge que el derecho a la ocupación efectiva exige no solo estar presente, sino que te asignen tareas concretas y adecuadas para tu puesto de trabajo. Además, estas tareas tienen que ser acordes a tu formación y a tu trayectoria profesional con el objetivo de limitar situaciones humillantes o degradantes para el trabajador. Si la empresa no te asignan trabajo, esto puede ser considerado como una forma de acoso laboral encubierto o un incumplimiento del contrato.

Se trata de garantizar el desarrollo y habilidades profesionales, elementos que son clave para la progresión en su puesto de trabajo para cualquier trabajador. Además, está directamente relacionado con otros derechos como la promoción profesional o la formación continua de los empleados.

Los trabajadores que sufren este tipo de situaciones son habitualmente relegados a realizar tareas muy inferiores a su categoría, son aislados de sus compañeros y se les niega el acceso a herramientas necesarias para su trabajo o se les mantiene sin tareas asignadas durante días o semanas.

Cómo reclamar

Si te encuentras en una situación similar, puedes solicitar a tu empresa que te asigne tareas que completar a lo largo de tu jornada laboral. Debes hacerlo por escrito para dejar constancia de esta petición.

Si la situación persiste, puedes presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales y, en casos muy graves, incluso es posible solicitar la extinción del contrato con indemnización similar a un despido improcedente. Otra vía que tiene el trabajador es denunciar ante la Inspección de Trabajo.

Es fundamental documentar exhaustivamente todos los indicios que pueden revelar una situación de este estilo. Eso incluye recopilar los correos electrónicos en los que el empleado solicite tareas o se comunique la situación de inactividad, testimonio de compañeros e incluso un diario detallado de la jornada laboral, según apuntan los abogados laboralistas. Estas pruebas son necesarias de cara a un proceso judicial en el que es necesario presentar pruebas.

En 2024 se realizaron más de 3.500 actuaciones relacionadas con vulneraciones del derecho a ocupación efectiva. En el primer trimestre de 2025 las denuncias por vulneración del derecho a ocupación efectiva han aumentado un 12% en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que refleja una mayor concienciación de los trabajadores a la hora de denunciar este tipo de situaciones.