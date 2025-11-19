TRABAJO
El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: puedes reclamar si la empresa hace esto con tus vacaciones
Se trata de una práctica más común de lo que parece, y puede ser sancionada
Últimamente se está remarcando mucho las cláusulas que han quedado recogidas desde hace años en el Estatuto de los Trabajadores, las cuales sirven para proteger a los empleados frente a ciertas prácticas de las empresas.
En este mismo sentido, una de las que más se han extendido últimamente tendrían que ver con cómo estás gestionan las vacaciones de todos sus empleados.
En este caso en concreto, estamos hablando de esas situaciones en las que una empresa dictamina en qué momento has de coger tus vacaciones de manera obligatoria.
No obstante y tal y como se señala en el Estatuto de los Trabajadores, este tipo de prácticas pueden llegar a ser sancionadas, dado que no se encuentran permitidas bajo ningún concepto.
Algo que se entiende a la perfección al acudir al artículo 38 del mismo, el cual establece que la fecha de inicio de las vacaciones del trabajador debe acordarse de manera colaborativa entre él y el empresario.
De esta manera, el Estatuto de los Trabajadores lo deja bastante claro: esta decisión no puede ser tomada de forma individual por el responsable de la empresa y, por tanto, ha de tener en cuenta las preferencias de su empleado.
Tanto es así que este tipo de prácticas pueden ser una de tantas pruebas que apuntarían a que dicho entorno laboral podría considerarse como precario al no respetar los derechos de los trabajadores.
Y es que es más importante de lo que parece estar atento a estas señales para poder reclamar cuando la empresa sea susceptible de sanción e incluso valorar la posibilidad de tomar medidas más drásticas.
