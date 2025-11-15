El Estatuto de los trabajadores advierte sobre las vacantes y anuncia multas ante este error grave

Existen ciertos derechos que los trabajadores poseen en relación a su trabajo y que muchas veces omiten a causa de puro desconocimiento, algo que ha sido señalado en muchas ocasiones por el Estatuto de los trabajadores.

La cosa es que este organismo contempla aquellas directrices que las empresas deben seguir en relación a sus trabajadores con tal de no recibir multas, y hay una relacionada con las vacantes que es más desconocida que otras.

En este mismo sentido, hablamos de una sanción que las empresas tendrán que pagar en caso de que incumplan con una condición relacionada con el surgimiento de puestos vacantes dentro de su estructura.

De esta manera, el Estatuto de los trabajadores lo deja claro: si una empresa cuenta con un puesto vacante y no te notifican de ello, podrán recibir un castigo de hasta 750 euros.

Estamos hablando, concretamente, de aquellas vacantes que mejorarían los derechos y condiciones de un trabajador, lo cual nos deja con varias situaciones plausibles en las que se puede dar este fenómeno.

Por ejemplo, si una empresa no notifica a un trabajador a tiempo parcial de que hay un puesto vacante con contrato fijo, esta última tendrá que afrontar la ya mencionada multa.

Por tanto, los empleados de una compañía podrá acogerse a los artículos 12, 13, 15 y 16 con tal de denunciar si se está dando esta situación dentro de su entorno laboral para que la empresa tenga que tomar medidas al respecto.

De ser ese el caso, el trabajador podrá recurrir a la vía legal para dar a conocer sus circunstancias y obligar a la empresa a que sea sancionada por ir contra la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.