El Estatuto de los Trabajadores advierte: así puedes irte de la empresa con paro e indemnización

Existen muchos factores que tendrán un impacto clave en la salida de la empresa de cualquier trabajador, pero hay algunos que propician circunstancias más favorables que otros.

En este mismo sentido, una de las mayores preocupaciónes de todo trabajador tiene que ver con obtener indemnización y derecho a paro en caso de que la empresa prescinda de él.

Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir para que se produzca esta situación? Lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores cuenta con ciertas especificidades que lo dejan bastante claro.

En este caso, tendríamos que diferenciar dos tipos de escenarios distintos: si el trabajador se da de baja voluntaria, tendrá derecho a obtener finiquito, pero no obtendrá indemnización ni derecho a paro.

Por otro lado, el trabajador puede solicitar que se extinga su contrato en caso de que la compañía cambie de manera brusca e injustificada sus condiciones laborales. En este caso, el trabajador sí tendrá derecho a indeminización y paro.

Pero, ¿de qué modificaciones estaríamos hablando exactamente? El trabajador puede exigir la extinción del contrato si la empresa hace cambios en su salario, jornada laboral o turnos, le traslada a otro centro de trabajo o las responsabilidades del puesto. Eso sí, siempre y cuando todos estos cambios hagan que la vida laboral del trabajador se vea resentida de alguna manera significativa.

De hecho, si el trabajador emite la solicitud y la empresa se niega a llevar a cabo la extinción del contraro, el empleado puede acudir a la vía judicial para poner una reclamación, según e Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, el reglamento de este último es bastante claro al respecto, y está construido de tal forma que el trabajador tenga una herramienta muy útil en caso de que tenga que defenderse ante posibles prácticas abusivas de la empresa para la que trabaja.