Estas son las 7 monedas de pesetas más valoradas en el mercado de la numismática

Las antiguas monedas de pesetas pueden valer miles de euros en el mercado de la numismática. En esta disciplina, se valoran características como la fecha de la moneda, su prominencia, la fabricación, si se trata de una edición conmemorativa o si tiene errores de acuñación.

Las pesetas ya no se pueden cambiar por euros en el Banco de España, pero todavía se guardan en algunos hogares del país. Además de su valor sentimental y nostálgico, pueden hacer ganar una fortuna a su portador.

Estas monedas se pueden encontrar en plataformas de venta online como Ebay, pero es recomendable acudir a una tienda especializada para que un experto asesore el procedimiento y el valor de la pieza.

Por este motivo, es importante que las monedas se encuentren en perfecto estado de conservación. En este contexto, la cuenta de @businessinsideres ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok con las pesetas más valoradas en el mercado de la numismática.

La publicación se titula "¿Tienes estas pesetas por casa? Atento porque pueden valer una fortuna" y señala que, en algunos casos, estas monedas se pueden vender hasta por 250.000 euros.

Moneda de 100 pesetas de 1870.

Moneda de 5 pesetas de 1949.

Moneda de 5 pesetas de Alfonso XIII de 1891.

Moneda de 100 pesetas de 1871.

Moneda de 2,5 pesetas de 1953.

Moneda de 1 peseta de 1947.

Moneda de 50 céntimos de 1949.

La peseta más cara hasta la fecha es la moneda de 100 pesetas de 1870. En España, tan solo hay 12 unidades. De estos ejemplares, la mitad se encuentra en la Fábrica de Moneda y Timbre (FNMT) y la otra pertenece a colecciones privadas.

Esta moneda tiene su origen en la I República y puede alcanzar los 250.000 euros en subasta. Por otra parte, la misma moneda, pero de 1871, puede valer hasta 160.000 euros en el mercado