Un estafador de WhatsApp acaba siendo estafado por un hacker

Las estafas a través de las nuevas tecnologías han aumentado considerablemente en los últimos años. Los ciberdelincuentes aprovechan las plataformas y redes sociales para buscar nuevas víctimas a través de estos medios. No obstante, en alguna ocasión, los estafadores pueden encontrarse con la persona equivocada y recibir su propia medicina.

El popular hacker 'El Sabueso de Linux', ha compartido en su perfil de X (antes Twitter) el procedimiento que ha seguido cuando han intentado estafarle. De hecho, este conocido usuario ha ganado fama en los últimos meses por haber detectado diversas estafas en línea.

Durante su última publicación viral, el hacker relata cómo ha recibido un mensaje a través de WhatsApp, donde el ciberdelincuente le invitaba a participar en una presunta campaña de Warner Pictures, ofreciendo una importante suma de dinero a cambio de 'me gusta' en publicaciones de Facebook.

"Yo quería intentar mis cosas de 'hacker' y he contestado, el resto es historia y sin hackear nada", comenzaba diciendo. El primer mensaje que ha mostrado 'El Sabueso de Linux', es muy semejante al que han recibido miles de españoles. "Nuestra empresa coopera con Warner Pictures. Puedes ganar dinero con Me gusta en la aplicación. Este es un trabajo a tiempo parcial y no afectará a su otro trabajo".

La conversación continuó hasta que una "supervisora" le prometió una retribución de 5 euros tras completar el trabajo. El hacker decidió correr el riesgo de compartir sus datos, "todo sea por el contenido", explicaba a sus seguidores. De manera sorpresiva, recibió un Bizum de 5 euros por completar las tareas requeridas, y repitió la operación hasta llegar a los 15 euros.

No obstante, se trataba de un anzuelo y terminaron ofreciéndole "un gran trabajo" en el que tenía que pagar 60 euros para ganar 84 euros. En este momento, el hacker se percató de lo que intentaban y falsificó una captura de pantalla para hacer creer que había hecho la transferencia. La fotografía no coló y finalmente, desistió la conversación.