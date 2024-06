Aviso a la población: La estafa vía SMS que tiene alerta a la policía

En la actualidad navegar por internet ya no es el único modo de caer en timos y engaños a través de los smartphones. Y es que, las estafas por sms o llamadas telefónicas han ido cobrando cada vez más relevancia entre los timadores.

Estos expertos del engaño inventan todo tipo de estratagemas y estrategias para engañar a sus víctimas, causando a menudo grandes pérdidas económicas.

Recientemente, la Policía ha estado haciendo campaña para informar a la población, especialmente a las personas mayores, sobre cómo defenderse de estos engaños. Y es que, no dar información personal a quienes no conocemos, no responder a mensajes extraños y evitar las llamadas de números desconocidos pueden ser estrategias muy efectivas contra estas estafas.

Sin embargo, cada cierto tiempo hay timos que se vuelven muy efectivos, afectando a un gran número de personas. Es el caso de una nueva estafa que se basa en intentar que el usuario al que contacta el timador guarde el número de teléfono en su agenda de contactos. Una vez conseguido le escriben por WhatsApp para continuar con el engaño.

Cuando la víctima recibe el mensaje en la app de mensajería ya es tarde, puesto que el timador ya no aparecerá como un desconocido en el chat. Así pueden evitar que WhatsApp informe del origen del perfil e incluso tratar de suplantar la identidad de alguien a quien conozca la víctima. A partir de este punto suelen dar indicaciones a las víctimas, pudiendo crearles problemas legales o robarles dinero.